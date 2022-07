Od Cate Blanchett do Penelope Cruz: 79. Venecijanski filmski festival ugostit će brojne slavne

Od glumica Penelope Cruz i Cate Blanchett do redatelja Darrena Aronofskog, Alejandra Inarritua i Luce Guadagnina, ovogodišnji će 79. Venecijanski filmski festival od 31. kolovoza do 10. rujna ugostiti mnoštvo slavnih osoba.

U utrci za prestižnoga Zlatnog lava za najbolji film na ovogodišnjoj Mostri natjecat će se 23 filma.

Ovogodišnji je festival zamišljen kao "prozor otvoren prema svijetu", rekao je u sklopu internetske prezentacije umjetnički direktor Mostre, Alberto Barbera, posebno pritom osudivši pritvaranje trojice filmaša u Iranu.

Film jednog od njih, Jafara Panahija, koji mora odslužiti šestogodišnju kaznu zbog "propagande protiv režima", bit će u konkurenciji. Naziv filma je "Kherst Nistu" ("Medvjedi ne postoje").

Francuska je posebno dobro zastupljena ove godine s čak pet filmova u konkurenciji. To su "Les enfants des autres" (Djeca drugih) Rebecce Zlotowski s Virginie Efirom u glavnoj ulozi, "Un couple" (Par) Fredericka Wisemana, "Les Miens" (Moji), obiteljski film Roschdyja Zema, "Athena " Romaina Gavrasa o pobuni u predgrađima i "Saint Omer" (Sveti Omer) Alice Diop, prvi film o čedomorstvu.

Francuski redatelj i pisac Florian Zeller ponudio je uloge u svome filmu "Le fils" (Sin) glumcima Hughu Jackmanu, Lauri Dern i Anthonyju Hopkinsu.

Ni ove godine na crvenom tepihu Lida neće nedostajati zvijezda i zvjezdica. Španjolska glumica Penelope Cruz protagonistica je talijanskog filma "The immensity" Emanuelea Crialesea, dok Australka Cate Blanchett utjelovljuje dirigenticu orkestra u filmu "TAR" Todda Fielda.

Ovogodišnji će festival obilježiti i povratak Darrena Aronofskog s filmom "The whale" (Kit) s Brendanom Fraserom u glavnoj ulozi.

Još jedno veliko redateljsko ime - Meksikanac Alejandro Inarritu, predstavit će se na Mostri "vrlo osobnim" filmom, kako ga je predstavio Barbera: "Bardo, lažna kronika nekih istina".

Dugo iščekivani "Bones and all" Talijana Luce Guadagnina, ima holivudsku glumačku postavu, od Timothéea Chalameta do Chloë Sevigny.

Britanka Tilda Swinton pojavljuje se u filmu "The eternal daughter" Joanne Hogg, a Colin Farrell glavni je glumac u filmu Martina McDonagha "The banshees of Inisherin" .

Pozornost će bez sumnje privući film "Plavuša" Andrewa Dominika, nadahnut životom Marilyn Monroe s Anom de Armas u naslovnoj ulozi i Adrienom Brodyjem, a filmu "White noise" Noaha Baumbacha s Adamom Driverom i Gretom Gerwig pripast će čast da otvori natjecateljski dio festivala.

