Od ćelave glave, teškog razvoda do skrbništva: Najveći skandali koji su pratili Britney Spears...

Američka pjevačica Britney Spears (42) navodno se žestoko posvađala sa svojim dečkom Paulom Richardom Solizom. Strani mediji pisali su da je zbog sukoba u četvrtak stigla i hitna pomoć. Glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa Brian Humphrey potvrdio je kako su primili poziv da je žena ozlijeđena, ali ne i o kojoj se vrsti ozlijede radi. Napomenuo je da nikoga nisu prevezli u bolnicu te da policija nije dolazila na teren. Britney se oglasila na društvenim mrežama i poručila: 'To nije istina'. Tvrdi da je samo uganula gležanj.

Iako je Britney vijest o incidentu oštro demantirala, pop princezi ovo ne bi bio prvi skandal.

Pjevačica je 2000-ih, kada je njezina karijera bila na vrhuncu, često punila novinske naslovnice. Prisjećamo se njezinih najvećih skandala.

330803649 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Veza s Timberlakeom

Britney je karijeru započela još kao tinejdžerica, a u vrijeme kad je izašao njen hit album je započela vezu s Justinom Timberlakeom, kojeg je upoznala na snimanju emisije 'The All New Mickey Mouse Club'. Prohodali su 1999. godine. Zajedno su se često pojavljivali u javnosti, a onda su prekinuli nakon tri godine veze.

Kako se kasnije saznalo, Justin je Britney ostavio preko poruke. 'Gotovo je!', glasila je poruka. Nedavno je Spears objavila memoare 'The Woman in Me' u kojima je otkrila da je s Justinom ostala i trudna, ali je prekinula trudnoću.

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati obitelj, ali Justin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica pa dodala:

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila. No Justin je bio siguran da ne želi biti otac.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Dvije godine nakon prekida s Timberlakeom, pjevačica se vjenčala s Jasonom Alexanderom. Bili su u Las Vegasu te se tamo i vjenčali, a razveli su se nakon 55 sati. Iste se godine vjenčala i za Kevina Federlinea, bivšeg pratećeg plesača Justina. S njim je Britney dobila dvoje djece, Jaydena Jamesa i Seana Prestona. Karijera joj je krenula nizbrdo pa se nakon tri godine razvela od njega.

Pukla pa si obrijala glavu

U siječnju 2007. pjevačica je ušla u frizerski salon i sama sebi obrijala glavu. Nedugo prije toga podnijela je papire za razvod od Federlinea, a paparazzi su je često snimali u ludim noćnim provodima s najvećim party djevojkama u Hollywoodu, Lindsay Lohan i Paris Hilton.

- Kad je obrijala glavu zbilja se osjećala kao da se rješava svoje prošlosti. Osjećala se kao da je cijelo vrijeme njezinim životom diktirao netko drugi i govorio joj kako se ponašati. Cijeli su je život dirali, naređivali što da odjene i kako da sredi kosu. Osjećala se kao lutka. Brijanje glave je bio čin bunta - otkrila je kasnije u svojim memoarima 'The woman in me'.

Napali je nakon lošeg nastupa

Iste je godine nastupila na dodjeli VMA nagrada, a publika je 'ispljuvala' njezin nastup. Govorili su da je nemotivirana, spora, troma i pjeva na playback, a Britney se i tog trenutka prisjetila u svojim memoarima. Otkrila je da je nekoliko trenutaka prije toga srela bivšeg, Justina Timberlakea, te da ju je taj susret jako uznemirio.

- Prošlo je dosta vremena otkako sam ga vidjela. Njemu je sve išlo sjajno. Bio je na vrhu u svakom pogledu. Imala sam napadaj panike. Nisam dovoljno vježbala. Mrzila sam kako izgledam. Znala sam da će biti loše - napisala je.

storyeditor/2024-01-06/WhatsApp_Image_2024-01-06_at_10_26_27.jpeg | Foto: 24sata

Borila se za neovisnost

Tada je već bilo očigledno da Britney nije psihički dobro, a 2008. je doživjela potpuni slom. Tada su je zavezanu odvezli u mentalnu ustanovu, a fotografije njezinog sloma obišle su svijet.

Nakon toga se pjevačica dugo borila za svoju neovisnost. Od 2008. je bila pod skrbništvom svog oca Jamieja, koje je prekinuto tek 2021. Britney se više ne bavi glazbom, a prošle je godine ponovno iznenadila javnost kada se razvela od Sama Asgharija nakon samo godinu dana braka.