Od dilera do milijunaša: Školu je završio u zatvoru, a kasnije je izgradio zavidnu karijeru

Curtis James Jackson III, poznatiji pod umjetničkim imenom 50 Cent, jedan je od najpoznatijih američkih repera, poduzetnika i televizijskih producenata. Rođen 6. srpnja 1975. u njujorškoj četvrti Queens, odrastao je u teškim životnim okolnostima koje su obilježile njegov karakter, glazbu i poslovnu filozofiju. Njegov put od kriminalom obilježenog djetinjstva do statusa globalne zvijezde smatra se jednom od najdramatičnijih priča u svijetu hip-hopa.

Majka Sabrina, koja ga je odgajala sama, bavila se preprodajom droge, a poginula je u požaru kada je Curtis imao samo osam godina. Nakon njezine smrti odrastao je kod bake i djeda, no već u ranoj mladosti krenuo je putem kriminala. Kao tinejdžer prodavao je drogu, nekoliko je puta bio uhićen, a dio kazne odslužio je u posebnom zatvorskom programu tijekom kojeg je završio srednjoškolsko obrazovanje. Upravo je u tom razdoblju odlučio da će glazba postati njegov izlaz iz kriminalnog života.

Ozbiljnije se počeo baviti rapom sredinom devedesetih godina, a prve korake napravio je uz pomoć legendarnog Jam Master Jaya iz grupe Run-DMC. Njegov talent ubrzo je privukao pozornost izdavačkih kuća, no karijeru mu je gotovo uništio događaj iz svibnja 2000. godine kada su ga ispred kuće njegove bake upucali s čak devet metaka. Pogođen je u ruku, noge, prsa, kuk i lice te je čudom preživio. Oporavak je trajao mjesecima, a posljedice ranjavanja ostale su trajno vidljive u njegovu karakterističnom, pomalo promuklom glasu. Upravo je taj događaj postao ključna prekretnica njegova života i kasnije jedan od glavnih motiva njegovih pjesama.

Nakon oporavka objavio je niz mixtapeova kojima je privukao pažnju Eminema. Slavni reper predstavio ga je producentu Dr. Dreu, a dvojac ga je 2002. godine potpisao za izdavačku kuću Shady Records. Već sljedeće godine objavio je album "Get Rich or Die Tryin'", koji je postao jedan od najuspješnijih hip-hop debija svih vremena. Album je osvojio vrh Billboardove ljestvice, a singlovi "In da Club" i "21 Questions" pretvorili su 50 Centa u svjetsku zvijezdu.

Ogroman uspjeh omogućio mu je osnivanje vlastite izdavačke kuće G-Unit Records te okupljanje istoimene rap skupine. Sljedeći album, "The Massacre", ponovno je ostvario vrhunske prodajne rezultate zahvaljujući hitu "Candy Shop". Kasniji albumi nisu dosegnuli komercijalni uspjeh njegovih prvih izdanja, ali su potvrdili njegov status jednog od najpoznatijih izvođača moderne hip-hop scene.

Osim glazbe, 50 Cent izgradio je vrlo uspješnu poslovnu karijeru. Ulagao je u modne brendove, obuću, videoigre, knjige, mobilne aplikacije, filmsku i televizijsku produkciju te brojne druge projekte. Posebno se istaknula njegova investicija u VitaminWater, koja mu je nakon prodaje tvrtke Coca-Coli donijela zaradu procijenjenu na oko 100 milijuna dolara. Kasnije je pokrenuo vlastitu tvrtku za proizvodnju slušalica SMS Audio, ulagao u alkoholna pića, nekretnine i druge poslovne projekte, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najuspješnijih poduzetnika među glazbenicima.

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Veliki uspjeh ostvario je i na televiziji. Bio je izvršni producent i jedan od glavnih glumaca u iznimno popularnoj kriminalističkoj seriji "Power", koja je doživjela nekoliko nastavaka i spin-offova. Sudjelovao je u produkciji brojnih drugih televizijskih projekata te se posljednjih godina više posvećuje filmskoj i televizijskoj industriji nego snimanju novih albuma.

Iako je tijekom karijere zaradio stotine milijuna dolara, suočio se i s ozbiljnim financijskim problemima. Godine 2015. zatražio je zaštitu od bankrota prema američkom zakonu nakon skupih sudskih sporova i poslovnih gubitaka. Međutim, zahvaljujući uspješnim poslovnim projektima i televizijskoj produkciji ponovno je stabilizirao svoje financije te nastavio graditi poslovno carstvo.

Osobni život i ljubavne veze

Privatni život 50 Centa često je bio pod povećalom javnosti. Njegova prva velika ljubav bila je Shaniqua Tompkins, s kojom je 1997. godine dobio sina Marquisea. Iako je više puta isticao da mu je upravo rođenje sina promijenilo život i dalo motivaciju za uspjeh, njihov se odnos tijekom godina ozbiljno narušio. Nakon prekida s Tompkins uslijedile su dugotrajne sudske parnice i javni sukobi, a odnos između 50 Centa i njegova najstarijeg sina ostao je vrlo napet.

Godine 2003. bio je u vezi s glumicom Vivicom A. Fox, no njihova romansa trajala je manje od godinu dana. Kasnije je nekoliko godina bio u vezi s manekenkom Daphne Joy, s kojom je 2012. dobio drugog sina, Sirea Jacksona. Za razliku od odnosa s Marquiseom, 50 Cent često javno pokazuje bliskost s mlađim sinom, koji se još kao dijete pojavljivao u reklamnim kampanjama i modnim projektima.

Posljednjih godina reper otvoreno govori kako ne osjeća potrebu za brakom. Tijekom 2024. izjavio je da prakticira celibat kako bi se mogao potpuno posvetiti poslu, meditaciji i osobnom razvoju. Naglasio je da vjeruje kako mu takav način života omogućuje veću koncentraciju na brojne poslovne projekte te da će, ako ponovno pronađe ljubav, to biti isključivo pod njegovim uvjetima.