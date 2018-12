Od djece napravili zvijezde, a Dalmatinci postali kajkavci

Klasik TV u subotu, 29. i nedjelju, 30. prosinca od 18 sati prikazuje istinski klasik - seriju 'Kapelski kresovi'. I to svih 13 epizoda. Najbolji pokazatelj kakav je to klasik u pitanju je to da je HRT 2011. deveti put reprizirao kultnu seriju snimanu 1975. godine prema knjizi Veljka Kovačevića.

Zvijezde su bili Nada Gačešić-Livaković (67) kao Ina i Žarko Radić (68) kao Jastreb.

- Otišla sam na audiciju jer nisam imala što raditi pa sam otpratila kolegice s Akademije. Kad me ugledao redatelj Ivan Hetrich, pozvao me te sam dobila prvu veliku ulogu u karijeri - kaže Nada Gačešić-Livaković.

Njezinu partneru Žarku Radiću uloga kapetana Jastreba također je bila prva velika uloga u karijeri.

- Bilo mi je drago što ću glumiti s Nadom jer smo se upoznali kao srednjoškolci recitirajući na Goranovu proljeću.Iskreno, ne volim se gledati u ‘Kapelskim kresovima’. To je bio projekt veći od mene, imao sam samo 24 godine. Danas bih tog Jastreba puno bolje odigrao, ali nema pomoći - kaže glumac.

Nada se prisjetila kako se na snimanju u Gorskom kotaru znala smrznuti jer je na temperaturi od minus 24 morala hodati u laganim cipelama, suknji i baloneru. No sav trud joj se isplatio jer je postala TV lice Jugoslavije, a na festivalu u Nišu 1976. nju i Žarka proglasili su glumačkim parom godine.

- Ne možete zamisliti koliko sam bila popularna. Svakog dana dobivala sam između 800 i 1000 pisama. Dobivala sam ljubavne ponude i molbe da budem kuma djevojčicama kojima su zbog popularnosti serije roditelji davali ime Ina. Svi su me voljeli, osim poštara koji mi je u stan donosio vreće pisama - kaže glumica, kojoj dugo nisu nudili nove uloge jer su je svi redatelji vidjeli kao Inu. I Žarku je dugo trebalo da ga prestanu pamtiti kao Jastreba te se posvetio kazalištu.

Foto: privatni album

Devet mjeseci snimali su 13 epizoda u Gorskom kotaru. Sudjelovalo je više od 200 glumaca, a scenografija i kostimografija bile su raskošne. Producent Želimir Gracia Josip Sablić procjenjuje kako bi to danas stajalo oko 66 milijuna kuna. Pokojni Vanja Drach glumio je doktora stare, gospodske generacije koji je studirao medicinu u Beču. Svaku rečenicu počinjao je poštapalicom: “Also, dakle”, zbog čega su ga sumještani prozvali doktorom Also. Drach je prije devet godina umro od raka grla, ali često ga možemo vidjeti na televiziji.

Veliku je ulogu imao i danas pokojni doajen Božidar Orešković “Riđan”. On je 2010. godine u svom šljiviku nedaleko od Velike Gorice počinio samoubojstvo. Orešković je glumio markantnog lugara Riđana čije su doskočice poput “Boli me briga” mnogim obožavateljima “Kapelskih kresova” ušle u svakidašnji govor.

Foto: privatni album

Zbog serije Božidar je nekoliko mjeseci puštao guste brčine koji su mu postali zaštitni znak. Kako je poslije otkrio, jedva je čekao da ih obrije, iako se takav sviđao ženama. Njegova najboljeg prijatelja Dimnjačara, s kojim se stalno nadmudruje, igrao je pokojni Boris Dvornik. I njegova poštapalica “em ti jarca” također je bila popularna. Dvornik, koji se dotad uglavnom proslavio ulogama Dalmatinaca, za seriju je morao svladati kajkavsko narječje, kakvim se govori u dijelu Gorskoga kotara.

Osim toga, morao se naviknuti na zimu i snijeg. Temperature su znale padati i do 25 stupnjeva ispod ništice, a glumac koji do tada gotovo nikad nije hodao po snijegu morao je svladati i skijanje. Nakon snimanja glumci su se odmarali na tulumima koji se i danas prepričavaju. Boris je u hotelu spavao sa Zvonkom Lepetićem koji je glumio Ekonoma. Zvonko, koji je umro od infarkta, obožavao je pse te bi svaki dan hodao selom i hranio ih. Posljednjeg dana snimanja posjetio je sve pse kako bi se od njih oprostio i odvezao ih. Anegdota je prepun i Žarko Radić.

Foto: privatni album

- Na dan mojeg vjenčanja, a tad sam imao samo 24 godine, Boris Dvornik se posvađao s ekipom ili redateljem Ivanom Hetrichom. I otišao. Nisu imali što snimati, a kako su to bili golemi dnevni troškovi, navalili su na mene da se vratim na snimanje - prisjetio se i dodao kako su užasan pritisak taj dan napravili jer dnevno je na projektu bilo angažirano 200-tinjak ljudi i sve je bilo podređeno snimanju. Zato im nijedan dan nije smio propasti. Tako je Žarko otišao s vlastite svadbe.

- Otišao sam oko 21, 22 sata, sjeo na vlak i vratio se na snimanje. U međuvremenu sam se razveo, ali bivša supruga mi to nikad nije oprostila. Nisam ni ja sam sebi. Jer mislim da sam bio premlad i preglup pa sam to napravio. Prvu bračnu noć sam proveo sam u vlaku. I danas zbog toga imam traume – rekao je Radić.

Tema: FILM