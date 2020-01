Od holivudskog zlatnog para do propalog braka, laži i prevara...

Brak Jennifer Aniston (50) i Brada Pitta (56) nazivali su savršenom ljubavnom pričom. Bili su jedan od omiljenih holivudskih parova, sve dok nevolje u njihovom odnosu nije prouzrokovao film 'Gospodin i gospođa Smith' na setu kojeg se dogodio fatalni susret Angeline Jolie (44) i Brada.

Foto: Peter Brooker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zlatni par Hollywooda je 2005. godine objavio da se razvodi. U braku su bili četiri i pol godine. Jennifer je bila potpuno slomljena i od tada se hrabro nosila s epitetom žene koja nema sreće u ljubavi.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

No, vratimo se na početak. Par se upoznao 1998. na spoju naslijepo koji su im smjestili njihovi agenti Smatrali su da su Jen i Brad stvoreni jedno za drugo. I djelomično su bili u pravu.

U to vrijeme oboje su bili jako uspješni Pitt je odigrao neke od svojih najboljih uloga u filmovima kao što je 'Sedam', a Aniston je snimala petu sezonu popularnih 'Prijatelja'. Očigledno su ih menadžeri jako dobro poznavali s obzirom na to da ljubav planula na prvi pogled.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dvije godine nakon svoju vezu krunili su brakom na svečanosti u Malibuu, 29. srpnja 2000. Par se osigurao da ceremonija ostane privatna angažiravši stotine zaštitara da spriječe upad paparazza pa je u medijima objavljena samo jedna slika s vjenčanja.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Par je na vjenčanje iz snova potrošio oko milijun dolara, a prvi ples otplesali su na pjesmu Franka Sinatre 'The Way You Look Tonight

Brad je tada dobio i gostujuću ulogu u 'Prijateljima'. Brad i Jen bili su toliko slavan par da su 2004. godine njihove voštane figure osvanule u muzeju 'Madame Tussauds' u Londonu i to, nezgodno, samo par mjeseci prije no što su prekinuli.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No, ljubavna idila pretvorila se u pravu dramu nakon što je Brad na snimanju filma upoznao jednu od najljepših glumica na svijetu.

Angelina i Brad bili su akteri jednog od najvećih holivudskih skandala u kojem je Jolie često navođena kao 'druga žena', ponajviše zbog međusobne kemije tijekom snimanja filma 'Gospodina i gospođe Smith'. Iako su i Pitt i Jolie opovrgnuli glasine o preljubu, Aniston je 25. ožujka podnijela zahtjev za razvod koji je finaliziran 2. listopada 2005.

Foto: Instagram

Brad, koji je čitavo vrijeme ostao u dobrim odnosima s Jennifer, nakon raskida s Jolie pokušavao se približiti Jennifer te joj je navodno kupio i poklonio kuću u Los Angelesu u kojoj su zajedno živjeli dok su bili u braku. Glumac je bio i jedan od uzvanika velike Jenniferine rođendanske proslave u veljači ove godine.

