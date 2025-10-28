Provjerite koji su filmovi bili najgledaniji u Hrvatskoj na platformi SkyShowtime protekloga tjedna i pronađite inspiraciju za nove naslove.
Od horora do komedija: Ove filmove Hrvati su najviše gledali na platformi SkyShowtime...
Saznajte koji su najgledaniji filmovi na SkyShowtime streaming servisu u Hrvatskoj proteklog tjedna.
1. Novocaine
Ova neobična komedija prati Natea, običnog momka koji ne osjeća bol. Kada mu djevojku iz snova otmu, Nate svoju „supermoć“ pretvara u prednost kako bi je vratio. U glavnim ulogama su Jack Quaid i Amber Midthunder, a film obiluje humorom, akcijom i neočekivanim obratima.
SAD, 2025., Komedija
2. Vicious
Mlada žena mora preživjeti noć kada kroz misteriozni poklon od nepoznatog posjetitelja upada u jezivu i opasnu noćnu moru. U glavnoj ulozi je Dakota Fanning, a film donosi napetu i uznemirujuću horor atmosferu.
SAD, 2025., Horor
3. The Brutalist
Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poratne Europe u SAD, gdje pokušava obnoviti život i brak. Drama s Adrienom Brodyjem i Felicity Jones donosi snažnu priču o identitetu, ambiciji i cijeni uspjeha.
SAD, 2024., Drama
4. Humane
Nakon ekološke katastrofe koja je prisilila čovječanstvo da smanji populaciju za 20%, obiteljska večera prerasta u kaos kada otac odluči pristupiti vladinom programu eutanazije. Napet triler s elementima društvene kritike.
Kanada, 2024., Triler
5. Dog Man
Nakon nesreće, policajac i njegov vjerni pas postaju jedno biće – Dog Man! Ova animirana avantura donosi zabavu za cijelu obitelj i borbu protiv zlog mačka Peteyja.
SAD, 2025., Animirani
6. Nosferatu
Gotika i horor u modernoj verziji klasične priče o opsjednutosti i vampirima. U glavnim ulogama su Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, pod redateljskom palicom Roberta Eggersa.
SAD, 2024., Horor
7. Heart Eyes
Na Valentinovo, dvoje kolega postaju mete serijskog ubojice poznatog kao Heart Eyes Killer. Horor/slasher film s elementima napetosti i crnog humora.
Novi Zeland, 2025., Horor
8. French Girl
Gordon, simpatični učitelj iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju, ali njihovu sreću ugrožava njezin bivši dečko – poznati chef. Romantična komedija s ljubavnim zapletima i kulinarskim izazovima.
Kanada, 2024., Romantična komedija
9. The Invisible Man
Cecilia sumnja da je njezin nasilni bivši lažirao vlastitu smrt i pokušava dokazati da ju nevidljivi progonitelj terorizira. Intenzivan horor s Elisabeth Moss u glavnoj ulozi.
SAD, 2020., Horor
10. Love Hurts
Bivši kriminalac mora se suočiti s prošlošću kada mu se stari partner vrati s prijetećom porukom, a brat mafijaš mu je za petama. Akcijski krimić s elementima kung-fua i napetim obiteljskim odnosima.
SAD, 2025., Akcija
