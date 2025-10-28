Od horora do komedija: Ove filmove Hrvati su najviše gledali na platformi SkyShowtime...

Saznajte koji su najgledaniji filmovi na SkyShowtime streaming servisu u Hrvatskoj proteklog tjedna.

1. Novocaine

Ova neobična komedija prati Natea, običnog momka koji ne osjeća bol. Kada mu djevojku iz snova otmu, Nate svoju „supermoć“ pretvara u prednost kako bi je vratio. U glavnim ulogama su Jack Quaid i Amber Midthunder, a film obiluje humorom, akcijom i neočekivanim obratima.

SAD, 2025., Komedija

2. Vicious

Mlada žena mora preživjeti noć kada kroz misteriozni poklon od nepoznatog posjetitelja upada u jezivu i opasnu noćnu moru. U glavnoj ulozi je Dakota Fanning, a film donosi napetu i uznemirujuću horor atmosferu.

SAD, 2025., Horor

3. The Brutalist

Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poratne Europe u SAD, gdje pokušava obnoviti život i brak. Drama s Adrienom Brodyjem i Felicity Jones donosi snažnu priču o identitetu, ambiciji i cijeni uspjeha.

SAD, 2024., Drama

4. Humane

Nakon ekološke katastrofe koja je prisilila čovječanstvo da smanji populaciju za 20%, obiteljska večera prerasta u kaos kada otac odluči pristupiti vladinom programu eutanazije. Napet triler s elementima društvene kritike.

Kanada, 2024., Triler

5. Dog Man

Nakon nesreće, policajac i njegov vjerni pas postaju jedno biće – Dog Man! Ova animirana avantura donosi zabavu za cijelu obitelj i borbu protiv zlog mačka Peteyja.

SAD, 2025., Animirani

6. Nosferatu

Gotika i horor u modernoj verziji klasične priče o opsjednutosti i vampirima. U glavnim ulogama su Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, pod redateljskom palicom Roberta Eggersa.

SAD, 2024., Horor

7. Heart Eyes

Na Valentinovo, dvoje kolega postaju mete serijskog ubojice poznatog kao Heart Eyes Killer. Horor/slasher film s elementima napetosti i crnog humora.

Novi Zeland, 2025., Horor

8. French Girl

Gordon, simpatični učitelj iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju, ali njihovu sreću ugrožava njezin bivši dečko – poznati chef. Romantična komedija s ljubavnim zapletima i kulinarskim izazovima.

Kanada, 2024., Romantična komedija

9. The Invisible Man

Cecilia sumnja da je njezin nasilni bivši lažirao vlastitu smrt i pokušava dokazati da ju nevidljivi progonitelj terorizira. Intenzivan horor s Elisabeth Moss u glavnoj ulozi.

SAD, 2020., Horor

10. Love Hurts

Bivši kriminalac mora se suočiti s prošlošću kada mu se stari partner vrati s prijetećom porukom, a brat mafijaš mu je za petama. Akcijski krimić s elementima kung-fua i napetim obiteljskim odnosima.

SAD, 2025., Akcija

