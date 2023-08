Od koga se rastaje Britney? Sam Asghari iz Irana je u SAD došao kao dječak: 'Bilo mi je teško...'

Pjevačica Britney Spears (41) i njen suprug, glumac Sam Asghari (29) službeno se razvode. Sam je zahtjev za razvod podnio u srijedu, nekoliko sati nakon što su se pojavile prve glasine o njihovom prekidu, nakon 14 mjeseci braka.

Foto: Instagram

U vezi su još od 2016., kad je glumio u njenom spotu. Glumac i osobni trener i popularna pjevačica vjenčali su se 9. lipnja prošle godine u Los Angelesu, nakon što su objavili zaruke u rujnu 2021.

Na manjoj ceremoniji s oko 60 ljudi prisustvovale su mnoge zvijezde, među njima Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton i Selena Gomez. Posebne trenutke su podijelili i na društvenim mrežama - Spears je rekla kako nije mogla dočekati vjenčanje, a Asghari ju je opisao kao 'ženu svojih snova'.

U učenju engleskog jezika mu je pomogla serija za tinejdžere

S 12 godina, 2006. je iz Irana doselio u Los Angeles, što je opisao kao teško iskustvo jer je morao ostaviti obitelj i prijatelje. Po dolasku nije znao engleski, a jednom je prilikom rekao da mu je pri učenju, osim škole, najviše pomogla 'Hannah Montana'.

Kako piše People, brzo se uklopio u društvo i kulturu koja ga je dočekala u Americi. Ipak, govorio je kako je kroz djetinjstvo osjećao pritisak da se asimilira u društvo koje je toliko različito od iranskog, gdje, kako je rekao, 'ni u jednom pogledu nisi slobodan'.

Cijeli život se bavio sportom, u srednjoj školi i na fakultetu je igrao američki nogomet, a onda je hobi pretvorio u posao. Danas je osobni trener i nudi planove vježbanja i prehrane za devet dolara tjedno.

Prvu modnu reviju imao je s 21 godinu, a sudjelovao je i u televizijskim reklamama, s manjim ulogama u serijama i glazbenim spotovima. Ipak, proslavio se 2016. ulogom u spotu Britney Spears 'Slumber Party', kad su se i upoznali.

Foto: Instagram

- Njezina skromnost me odmah privukla. Bila je jako skromna i imala je prekrasnu dušu - rekao je tad.

Ispričao je i da mu je cilj glumiti u velikim filmovima, blockbusterima koji će privući pažnju, pa radi na fizičkoj spremi i trenira s kaskaderima, a prvu veću ulogu dobio je u filmu 'Hot Seat' iz 2022. Kasnije te godine se priključio i seriji 'Lioness'.

Veza im je na društvenim mrežama djelovala savršeno

Činilo se da oboje uživaju u vezi, uvijek su bili otvoreni u objavama na društvenim mrežama i izjavama za medije, hvaleći partnere i ističući kako su sretni, a Asghari se posebno istaknuo prilikom suđenja ocu Britney Spears, kad joj je pružio puno podršku i rekao da nema poštovanja za nekoga tko pokušava kontrolirati njihovu vezu i postavljati im prepreke na svakom koraku.

- Sam ima jako pozitivan utjecaj na Britney. Motivira je i zajedno vježbaju, on je godinama njena stijena. U svemu se može osloniti na njega, naravno, on radi, ali je s njom koliko god može biti - rekao je izvor blizak obitelji za People.

On je dodao i da je uvijek želio samo najbolje za nju i njenu budućnost te da je zahvalan za svu podršku i ljubav koju joj obožavatelji diljem svijeta pružaju - radovao se 'normalnoj, nevjerojatnoj budućnosti zajedno'. U travnju su objavili da čekaju dijete, ali su ga zbog problema u trudnoći izgubili.

Glasine o problemima u braku krenule su još u ožujku, kad ih je njegov odvjetnik opovrgnuo, a kako prenosi TMZ, do razvoda je došlo zbog glasina o Spearsinoj aferi, koja je dovela do velike svađe, nakon koje se Asghari iselio iz zajedničke kuće. Izvor je dodao i da je njeno ponašanje bilo čudno i 'nestabilno', te da je on 'dosegao svoju granicu'.

Asghari ju navodno ucjenjuje informacijama i tajnama

Foto: Instagram/kerolaychaves

Dodao je i da bi ovaj razvod mogao slomiti Britney, koja je ranije kupila obiteljsku vilu u Calabasasu za 11,8 milijuna dolara. Unatoč ranijim izjavama da ga njezin novac ne zanima, čini se da je sad promijenio mišljenje. Njeno bogatstvo se procjenjuje na oko 70 milijuna dolara, a potpisali su predbračni ugovor. Izvor blizak paru je za Page Six rekao kako Asghari želi pregovarati oko njega, ucjenjujući ju s tajnama koje zna. U slučaju da Britney ne želi pregovarati s njim, Sam je zaprijetio da će u javnosti otkriti sramotne informacije o njoj.

Ona je također angažirala odvjetnicu, poznatu Lauru Wasser i nije se oglasila o situaciji, ali je s pratiteljima podijelila da planira kupnju konja.

Krajem kolovoza planira izdati i svoje memoare, 'The Woman in Me'. Pjevačica iz prethodnog braka s Kevinom Federlineom (45) ima dva sina, Seana i Jaydena.

