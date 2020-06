Od ljubavnih trokuta do susreta ljubavnice i supruge: Trump je prevario svaku s kojom bi mutio

Kad je Melanija pristala biti Donaldova supruga, morala je prihvatiti sve njegove vrline i mane te burnu prošlost. Morala se suočiti sa svom tom prtljagom koju je imao, a to su bile žene s kojima je ljubovao

<p>Osim što ima negativnu, napadačku i uvredljivu komunikaciju i način političkog djelovanja, detalji iz burnog privatnog života <strong>Donalda Trumpa</strong> uvijek su neiscrpna tema svjetskih medija. Američki predsjednik danas slavi 74. rođendan, a prije nego je to postao, bio je najpoznatiji i najintrigantniji američki milijunaš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Americi zbog Georgea Floyda!</strong></p><p>Interes za politikom pokazivao je od mlađih dana, a kada se kandidirao mnogi su bili skeptični i nisu vjerovali u uspjeh. Ruku na srce, nisu vjerovali u uspjeh skoro do zadnjih dana izbora, a onda se sve okrenulo u njegovu korist, ostalo je povijest. </p><p>Četvrto je dijete njujorškog tajkuna <strong>Frederica Freda Trumpa</strong> i <strong>Mary Anne MacLeod Trump</strong>. Rođen je u poprilično imućnoj obitelji, a kao tinejdžer je radio nestašluke pa je zbog toga završio u vojnoj školi. Donaldov brat <strong>Fred</strong> odlučio je postati pilot, što je onda Donaldu 'pomoglo' da naslijedi očev posao. Fred je umro u 43. godini od alkoholizma, zbog čega je Donald cijeli život izbjegavao alkohol i cigarete. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na nekoliko milijardi američkih dolara, a osim bogatstva, vječita temu su i sve žene s kojima je Trump 'mutio'. </p><p>Ženio se tri puta, a prva žena bila mu je češka manekenka <strong>Ivana Zelničkova</strong> (71). Ona je isticala da ju je sadašnji predsjednik osvojio inteligencijom i neustrašivom energijom, ali i šarmom. Vjenčali su se 1977. godine, odlično su se slagali, a Donald je supruzi dao veliki udio u razvoju njezina poslovnog carstva. Imaju troje djece, sinove <strong>Donalda Jr.</strong> (42) i <strong>Erica </strong>(36) te kćer <strong>Ivanku</strong> (38).</p><p>Iako je dotad sve izgledalo idilično, počela su sve češća šuškanja o tome da je Trump varao Ivanu. Krajem 1990. saznalo se kako je imao vezu s glumicom <strong>Marlom Maples </strong>(56), zbog čega se tada slavni bračni par rastao. Brakorazvodnu parnicu okončali su sudskom nagodbom 1992. godine kada je Donald bivšoj ženi isplatio 25 milijuna dolara, čak i više nego što je trebala dobiti prema predbračnom ugovoru.</p><p>Taj ljubavni trokut između Donalda, Ivane i Marle intrigirao je američku javnost. Njegova veza s Marlom zakomplicirala je obiteljske odnose u obitelji Trump. Ivana i Donald bili su na božićnom odmoru u Aspenu, gdje se pojavila i Marla. Mediji su poludjeli za pričom o sukobu supruge i ljubavnice, a verzija što se tada dogodilo bilo je bezbroj. No, malo tko bi povjerovao da se Marla u Aspenu našla sasvim slučajno.</p><p>Dvije žene su se, naravno, srele i to u istim skijaškim odjelima koje im je kupio Donald, pa je došlo do velike svađe, a prema nekima, nije sve završilo na riječima nego je došlo i do fizičkog obračuna. Marlu su tada svi gledali kao razaračicu skladnog braka, sve dok se u prosincu 1993. godine Trump nije vjenčao s njome. Bilo je to dva i pol mjeseca nakon što je Marla rodila kćer <strong>Tiffany </strong>(26). Brak im nije dugo trajao. Marla je shvatila istinitost stare poslovice da je jednom varalica, uvijek varalica. Par se razveo 1999., kada je Marla odselila u Kaliforniju i sama odgajala djevojčicu, a Donald je plaćao školovanje i njeno uzdržavanje.</p><p>Nakon toga Trump je navodno imao kratku avanturu s talijanskim modelom<strong> Carlom Bruni</strong> (52), što je ona oštro demantirala. </p><p>Dok je započinjao vezu sa sadašnjom ženom, viđao se i s glumicom i manekenkom <strong>Karom Young</strong> (45), koja je tri puta bila na naslovnici 'Voguea', ali i na njemačkom izdanju Playboya. 'Mutili' su dvije godine, ali Kara se nije htjela vjenčati zbog sina iz prijašnjeg braka. Slovensku manekenku <strong>Melaniju Knavs</strong> (50) upoznao je 1998. godine. </p><p>Donaldu i Kari putevi su se na kraju razišli, ona se još dva puta vjenčala, dok je on uplovio u mirnu luku s Melanijom, kojoj se 2005. godine zakleo na vječnu ljubav. Šuškalo se kako ju je i nakon toga varao i da je ona to sve znala, ali je šutjela i opraštala. Zajedno imaju sina <strong>Barrona</strong> (14). </p>