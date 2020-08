Od molerice do zvijezde: Otkrila da je gay pa je ostala bez svega

<p>Kad je na dodjeli Oscara 2014. objavila svoju fotografiju na Twitteru u društvu<strong> Bradleya Coopera</strong>,<strong> Meryl Streep</strong>, <strong>Brada Pitta</strong>, <strong>Angeline Jolie</strong>, <strong>Jennifer Lawrence</strong>, <strong>Lupite Nyong’o</strong> i još nekoliko slavnih glumaca, srušila je Twitter. Fotografiju je u nekoliko minuta retvitalo 3,000.000 ljudi.</p><p>Planetarna popularnost <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62) već odavno je neupitna. Za nju se morala najprije sama potruditi, no kao i obično, uspjeh često puta slijedi ako i život “posloži karte”. Ellen se rodila 26. siječnja 1958., a kad je imala 15, roditelji su joj se razveli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ubrzo nakon toga majka se preudala za čovjeka iz New Orleansa i Ellen je počela živjeti s njima u Teksasu u gradiću Atlanta, dok je brat Vance ostao s ocem.</p><p>Kako je kasnije ispričala, život s očuhom nije bio bajka - počeo ju je ubrzo zlostavljati. Čim je završila srednju školu, preselila se u New Orleans, gdje je diplomirala komunikologiju.</p><p>- Majka je prolazila kroz mnoge teške trenutke i kad bih vidjela da je hvata depresija, ja bih je počela nasmijavati. Onda bi se ona počela smijati i istodobno plakati, a ja bih je još više zadirkivala i tako sve dok se ne bi oraspoložila - prisjetila se Ellen.</p><p>Da bi zaradila za studij u New Orleansu, petkom je konobarila, a radila je i kao soboslikarica, pa i barmenica te pomoćna radnica u kuhinji. Sa stand-up nastupima počela je 1981. u lokalnim kafićima.</p><p>Godinu dana kasnije prijavila se i na državno natjecanje talenata TV kuće Showtime. Poslala je snimku nastupa i pobijedila na izboru za “najsmješniju osobu u Americi”, što joj je omogućilo nastupe po Americi, a pojavila se i u nekoliko HBO-ovih specijala.</p><p>Prekretnica u karijeri bio je poziv u gledani “Tonight Show Johnnyja Carsona”. Bila je prva stand-up komičarka koja je nakon točke ostala u studiju i koju je <strong>Carson</strong> intervjuirao.</p><p>DeGeneres je 1991. dobila i American Comedy Award, a istodobno je počela glumiti u TV serijama i tumačiti lik <strong>Ellen Morgan</strong>.</p><p>Publiku je osvojila humorom za koji je crpila inspiraciju u svakodnevnom životu. Godine 1997. glumila je Ellen Morgan - lezbijku koja odlazi psihoterapeutkinji koju glumi <strong>Oprah Winfrey</strong> i tako je postala prvi gay lik u glavnoj ulozi u nekom sitcomu. Prikupila je 46,000.000 gledatelja i to joj je donijelo nagradu Emmy.</p><p>Istodobno je DeGeneres izašla pred milijune naslovnicom u časopisu Time i objavila da je lezbijka, ali je od tada počela padati gledanost serije.</p><p>TV mreža više je nije htjela prikazivati u strahu od kontroverzi. Nije više imala angažmana, a i prekinula je vezu s glumicom <strong>Anne Heche</strong>.</p><p>- Bilo je to razdoblje kad sam mislila - sad me svi mrze. Osjećala sam se grozno. Nijedna uloga nije bila uspješna, čak ni sitcom ‘The Ellen Show’, koji su kritičari hvalili, ali publika nije prihvatila - rekla je jednom.</p><p>Ubrzo su se posložile karte. Nažalost, vezane su uz tragediju rušenja WTC tornjeva 11. rujna 2001. Pozvali su je da vodi ceremoniju dodjele nagrade Emmy koju su zbog velike tragedije nekoliko puta odgodili.</p><p>Mnogi iz šoubiznisa smatrali su da nije vrijeme za zabavu. Ellen je to pomoglo da se vrati u velikom stilu. Pokrenula je 2003. “Ellen DeGeneres Show”, koji je sve do ove godine bio neupitan.</p><p>Nakon optužbi njezinih zaposlenika za mobbing, pitanje je hoće li Ellen DeGeneres i dalje voditi ovaj show.</p>