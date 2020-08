- Ja sam uz Ellen.\u00a0Svim na\u0161im fanovima... vidimo vas. Hvala vam za va\u0161u podr\u0161ku - napisala je Portia.

Osim Portie, podr\u0161ku su voditeljici pru\u017eile slavne i poznate osobe koje je ona ugostila u svojem showu. Izme\u0111u ostalih, na njezinu stranu stali su pjeva\u010dica Katy Perry (35),\u00a0glumci\u00a0Diane Keaton (74)\u00a0i Ashton Kutcher\u00a0(42)\u00a0i mnogi drugi. Oni ka\u017eu kako su se dobro osje\u0107ali u Elleninom showu.\u00a0

U tvrdnje njezinih biv\u0161ih zaposlenika o maltretiranju uklju\u010deni su navodi o\u00a0o rasizmu, bullyingu i op\u0107enito toksi\u010dnoj atmosferi.\u00a0TV ku\u0107a Warner Bros provela je internu istragu koja je pokazala kako optu\u017ebe na ra\u010dun Ellen nisu potpuno neutemeljene. DeGeneres je poslala email svojim zaposlenicima u kojem je izrazila \u017ealjenje zbog onoga \u0161to se doga\u0111alo iza scene.

No niti to nije pomoglo, a u ponedjeljak je viralan postao\u00a0hashtag #replaceellen, odnosno 'zamijenimo Ellen'. Ve\u0107 su po\u010dela razmi\u0161ljanja tko bi mogao preuzeti mjesto voditeljice.\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

DeGeneres usred afere podršku pružila supruga: 'Uz nju sam...'

Osim Portie, podršku su voditeljici pružile slavne i poznate osobe koje je ona ugostila u svojem showu. Između ostalih, na njezinu stranu stali su pjevačica Katy Perry, glumci Diane Keaton i Ashton Kutcher i mnogi drugi

<p>Iako je 'The Ellen DeGeneres Show' više puta nagrađivan Emmyjima za najbolju TV emisiju', voditeljica <strong>Ellen DeGeneres </strong>(62) posljednjih je tjedana na udaru kritika. Do reakcija je došlo nakon što su su njezini zaposlenici tvrdili kako ih je na poslu maltretirala. Mnogi koji su surađivali s njom kažu kako je jako zlobna osoba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'The Ellen DeGeneres Show'</strong></p><p>Unatoč optužbama i kritikama, mnogi su stali na Elleninu stranu. Između ostalih, javila se njezina supruga i glumica <strong>Portia de Rossi </strong>(47) koja je na Instagramu objavila poruku.</p><p>- Ja sam uz Ellen. Svim našim fanovima... vidimo vas. Hvala vam za vašu podršku - napisala je Portia.</p><p>Osim Portie, podršku su voditeljici pružile slavne i poznate osobe koje je ona ugostila u svojem showu. Između ostalih, na njezinu stranu stali su pjevačica <strong>Katy Perry</strong> (35), glumci<strong> Diane Keaton </strong>(74)<strong> i Ashton Kutcher </strong>(42) i mnogi drugi. Oni kažu kako su se dobro osjećali u Elleninom showu. </p><p>U tvrdnje njezinih bivših zaposlenika o maltretiranju uključeni su navodi o o rasizmu, bullyingu i općenito toksičnoj atmosferi. TV kuća Warner Bros provela je internu istragu koja je pokazala kako optužbe na račun Ellen nisu potpuno neutemeljene. DeGeneres je poslala email svojim zaposlenicima u kojem je izrazila žaljenje zbog onoga što se događalo iza scene.</p><p>No niti to nije pomoglo, a u ponedjeljak je viralan postao hashtag #replaceellen, odnosno 'zamijenimo Ellen'. Već su počela razmišljanja tko bi mogao preuzeti mjesto voditeljice. </p><p> </p><p> </p><p> </p>