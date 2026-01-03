Od najseksi frajera na svijetu do kontroverznoga glumca: Mel Gibson slavi 70. rođendan

Mel Colmcille Gerard Gibson rođen je 3. siječnja 1956. godine kao šesto od 11 djece roditelja Huttona i Ann Gibson. Vijetnamski rat krenuo je netom prije njegova rođenja, a Gibsonov otac je obitelj preselio u Australiju zbog straha da će mu sinovi morati na ratište. Glumac je odrastao u Sydneyju, srednju školu je završio u australskom New South Walesu, a ideja mu je bila da postane kuhar ili novinar. Odlučio se na drugačiji životni put nakon što ga je sestra prijavila na National Institute of Dramatic Art u Sydneyju. Otišao je na audiciju iako nije imao prethodnog iskustva s glumom te je upisao dramsku školu.

Debitirao je na kazališnim daskama u predstavi "Romeo i Julija", a 1977. godine je objavljen njegov prvi film "Summer City". Nakon završetka fakulteta, Gibson se uključio u Southern Australian Theater Company te je redovito glumio u predstavama. Serija "The Sullivans" bio je prvi njegov izlet u TV vode, a 1979. je osvojio publiku diljem svijeta filmovima "Mad Max" i "Tim". Upravo "Mad Max" postao je najuspješniji australski film svih vremena sa zaradom od preko 100 milijuna dolara. Gibsonova karijera bila je tek na početku, a "Mad Max" i njegov nastavak osigurao mu je međunarodnu karijeru. "The Year of Living Dangerously" sa Sigourney Weaver bio mu je prvi romantični film koji je snimio, a u Americi je na filmu debitirao 1984. u uspješnici "The River".

Cast members Mel Gibson poses during a photocall for the film "Blood Father" out of competition at the 69th Cannes Film Festival in Cannes | Foto: YVES HERMAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Do sredine 80-ih Mel Gibson je već bio poznato ime u svijetu filma, krasio je naslovnicu časopisa People kada su prvi put odabirali "najseksi frajera na svijetu", a onda je uzeo dvogodišnju pauzu od glume. Na veliko platno se vratio hitom "Lethal Weapon" te je glumio u sva četiri nastavka filma. Početak 90-ih godina nije mu bio plodan što se karijere tiče, a Gibson je neko vrijeme stagnirao na poslovnom planu. Pojavio se u manje poznatim filmovima, sve dok nije dobio priliku producirati film "Hrabro srce" 1995. u kojem je imao i glavnu ulogu. Film je na Oscarima briljirao osvojivši pet nagrada uključujući kipić za Najbolji film i Najbolju režiju. Nastavio je nizati uspješnice i naslovom "Patriot", a iste godine je publiku osvojio i romantičnom komedijom "Što žene vole" uz Helen Hunt.

U redateljsku stolicu Mel Gibson se vratio 2004. ambicioznim projektom "Pasija", filmom koji prikazuje posljednjih 12 sati života Isusa Krista. Film se smatrao kontroverznim u vrijeme objave zbog adaptacije razapinjanja Isusa na križ. Gibson je inače predani katolik te je u medijima onda govorio kako je Duh sveti govorio kroz njega.

Foto: PPLF

Nedugo nakon što je film "Pasija" pokorio kina, Gibson je optužen za antisemitizam i rasizam. Uhićen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola te je kasnije priznao da je imao antisemitističke izjave te da ima problem s alkoholom. Dobio je tri godine uvjetne kazne uz obavezno odvikavanje alkohola. Poslije incidenta se pritajio, a pred kamere se vratio trilerom iz 2010. "Edge of Darkness". Prije deset godina se vratio i režiji s filmom "Hacksaw Ridge", za koji je dobio nominacije za Zlatni globus i Oscar. Među posljednjim filmovima na kojima je radio je "Sound of Freedom" iz 2023., kada je bio izvršni producent, a i dalje je aktivan u filmskome svijetu.

Za svoju glumu je dobio brojna priznanja, a Sean Connery je jednom prilikom komentirao da bi bio odličan James Bond. Gibson je tu ulogu svjesno odbio jer nije htio glumiti u franšizi koja je popularna zbog drugih glumačkih imena.

Foto: Phil Roach

Mel Gibson je u bračnu luku uplovio 1980. godine s kolegicom Robyn Moore. Zajedno su dobili sedmero djece prije nego što su se 2009. razišli. Malo nakon razvoda započeo je vezu s ruskom pjevačicom Oksanom Grigorijevom. Prvo zajedničko dijete dobili su 2010. malo prije nego što su se razišli. Glumac je u to vrijeme završio pod istragom zbog nasilja u obitelji, a priznao je da je udario Grigorijevu. Tijekom suđenja 2011. godine rekao je kako ju nije tukao duže vrijeme, već jednom. Dobio je tri godine uvjetne kazne zatvora. Incident mu se odrazio i na karijeru, a brojne kolege odustale su od rada s njim.

Rosalind Ross upoznao je 2014. preko zajedničkih prijatelja, a sina su dobili tri godine kasnije. Prije nekoliko dana objavljeno je da su se razišli nakon devet godina veze, no tek sada su vijest podijelili sa svijetom. U zajedničkoj izjavi istaknuli su kako, unatoč tužnom završetku jedne životne faze, osjećaju veliku zahvalnost zbog sina kojeg imaju te naglasili da će i dalje nastojati biti najbolji mogući roditelji. Predstavnici Mela Gibsona i Rosalind Ross zasad se nisu oglasili povodom prekida, no izvori bliski paru navode kako među njima nema loših odnosa.