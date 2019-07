Od punkera do premijera, svoj je zlatni kipić ‘debelo’ zaradio

David Fincher (56) najavio je povratak velikom filmskom platnu, a u njegovu novom filmu “Mank”, o kojem se već sad puno priča, glavnu ulogu imat će britanska glumačka legenda Gary Oldman (61). Film će distribuirati Netflix, streaming servis koji je tako još jedanput pokazao ozbiljne namjere te da nije riječ samo o digitalnoj videoteci TV serija za adolescente.

Radi se o biografskom filmu o Hermanu Mankiewiczu, scenaristu koji je s Orsonom Wellesom stvarao jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih filmova svih vremena, “Građanin Kane”. Očekivano, dvojac je za rad na scenariju nagrađen Oscarom, no idila je brzo pukla. Mankiewicz, kojeg će glumiti Oldman, tvrdio je kako mu je tad mlađahni genijalac Orson Welles nudio novac i ucjenjivao ga, sve kako bi kao scenarist bio potpisan samo on. Obojica su dobila Oscara, iako nijedan nije bio na ceremoniji, a o ovoj poznatoj holivudskoj kontroverzi gotovo 80 godina poslije Fincher će režirati film. U njegovoj viziji Oldman je bio siguran kao Mank, a ne treba dvojiti kako će Britanac opet oduševiti transformacijom. Ime i svjetsku slavu izgradio je igranjem zlikovaca. Za karijere je zabilježio više od 30 uloga negativaca, no prvog Oscara dobio je tek 2018. godine za ulogu Winstona Churchilla u povijesnoj drami “Darkest Hour”.

Prethodnih desetljeća oduševljavao je kritiku i publiku upečatljivim ulogama poput one Drakule u režiji istoimenoga filmskoga klasika Francisa Forda Coppole (80), Leeja Harveyja Oswalda u političkom trileru “JFK” ili Jean-Baptiste Emanuele Zorge u “Petom elementu” Luca Bessona (60). Prepoznatljivije uloge iz ovog stoljeća svakako su mu one u filmskim franšizama o Harryju Potteru i Batman-trilogiji redatelja Christophera Nolana (48), dok je za ulogu Georgea Smileyja u špijunskom trileru “Dama, Dečko, Kralj, Špijun” 2012. godine “zaradio” prvu nominaciju za Oscara. Zlatni kipić dobiva šest godina poslije, u trenucima kad je već dulje vrijeme slovio za jednog od najboljih glumaca današnjice koji nije dobio tu prestižnu nagradu Akademije.

U prvoj glavnoj ulozi, filmu “Sid i Nancy” iz 1986., utjelovio je basista britanskog punk benda Sex Pistols Sida Viciousa te je već tad pokazao zavidnu sposobnost “uvlačenja” u uloge, kao i veliku predanost i profesionalnost. Kao mladić bavio se glazbom i svirao klavir, ali karijeru je ipak ostvario u glumi, no ne preko noći. Radio je razne tvorničke poslove, kao prodavač cipela, čak i u klaonici. U mlađim danima imao je problem s alkoholizmom, a kako tvrdi, život mu je spasila rehabilitacija. Porok ga je koštao i u braku. Točnije, u nekoliko njih, s obzirom na to da se Oldman razvodio čak četiri puta, a s Gisele Schmidt je 2017. peti put stao pred oltar.

Najdulje je bio s Alexandrom Edenborough (41), a bivše supruge su mu i Donya Fiorentino (51), model i fotografkinja koju je upoznao na sastancima anonimnih alkoholičara, te glumice Uma Thurman (49) i Lesley Manville (63). S Umom je nakon razvoda potpisao sporazum o šutnji, a zanimljivo je da je prvi Oscar dobio iste večeri kad je za prestižni kipić u kategoriji za najbolju žensku sporednu ulogu bila nominirana i njegova prva supruga Lesley Manville, s kojom ima najstarijeg od svoja tri sina.

Njegov veliki prijatelj svojedobno je bio David Bowie, a Oldman kojem je glazba oduvijek “bila u krvi”, s glazbenim velikanom zapjevao je u pjesmama “You’ve Been Around”i “Stamford Hill”. Kao glumačkog uzora u više su ga navrata navodili Tom Hardy (41), Joseph Gordon-Levitt (38) i Alexander Skarsgård (42), a Oldman je vrlo blizak i s britanskim mlađim kolegama, Benedictom Cumberbatchom (42) i Danielom Radcliffeom (30). Oldman se na filmu prvi put pojavio 1982., kao 24-godišnjak, a u prvom debiju iza kamere, 1998. godine je režirao i napisao scenarij za film “Ništa u ustima” inspiriran njegovim osobnim odrastanjem te dobio nagradu BAFTA za najbolji film. Još devedesetih je napustio Englesku i preselio u SAD, a posebna specijalnost u karijeri su mu oduvijek bile vokalne prilagodbe i naglasci. Za svaku ulogu posebno priprema glas i tako pronalazi novi identitet.

Odbio je uloge Edwarda Škarorukog u filmu Tima Burtona (60) pa je ona na kraju pripala Johnnyju Deppu (56), a jedna od najdražih i bez nagrade bi mu, tvrdi, bila ona u kojoj glumi Churchilla, kojeg je “nazvao vjerojatno najboljim Britancem svih vremena”. U vrijeme sve veće političke korektnosti, Oldman se više puta zamjerio institucijama, ali i fanovima zbog iskazanih stavova ili podrške konzervativnim strujama, dok sebe smatra libertarijancem. Zanimljivo, uloge britanskih premijera Oscara su donijele i Georgeu Arlissu davne 1929., kao i Meryl Streep (70) 2011.

