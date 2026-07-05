Od rezerve na Dori do miljenika nacije: Sva lica Baby Lasagne

Marko Purišić je u svega nekoliko mjeseci prešao put od talentiranog glazbenika poznatog užim krugovima do europske senzacije i fenomena koji je ujedinio Hrvatsku kao rijetko tko prije njega. Danas slavi 31. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.
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Rođen u Rijeci, ali odrastao u Umagu, Marko Purišić potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. I sam je priznao kako bi vjerojatno krenuo istim putem i postao učitelj da ga glazba nije povukla u drugom smjeru. Ta pedagoška crta ipak je nakratko došla do izražaja kada je godinu dana radio kao asistent u nastavi u osnovnoj školi. Njegova potraga za pravim pozivom vodila ga je kroz studije turizma u Bujama, inženjerstva zvuka u Ljubljani te odnosa s javnošću u Zagrebu. Ipak, gitara je uvijek bila konstanta.
| Foto: Elizabeta Ružić
Rođen u Rijeci, ali odrastao u Umagu, Marko Purišić potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. I sam je priznao kako bi vjerojatno krenuo istim putem i postao učitelj da ga glazba nije povukla u drugom smjeru. Ta pedagoška crta ipak je nakratko došla do izražaja kada je godinu dana radio kao asistent u nastavi u osnovnoj školi. Njegova potraga za pravim pozivom vodila ga je kroz studije turizma u Bujama, inženjerstva zvuka u Ljubljani te odnosa s javnošću u Zagrebu. Ipak, gitara je uvijek bila konstanta.
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Foto: Elizabeta Ružić
Rođen u Rijeci, ali odrastao u Umagu, Marko Purišić potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. I sam je priznao kako bi vjerojatno krenuo istim putem i postao učitelj da ga glazba nije povukla u drugom smjeru. Ta pedagoška crta ipak je nakratko došla do izražaja kada je godinu dana radio kao asistent u nastavi u osnovnoj školi. Njegova potraga za pravim pozivom vodila ga je kroz studije turizma u Bujama, inženjerstva zvuka u Ljubljani te odnosa s javnošću u Zagrebu. Ipak, gitara je uvijek bila konstanta.
| Foto: Elizabeta Ružić
Još kao tinejdžer, 2011. godine, postao je gitarist folk metal benda Manntra, s kojim je godinama brusio zanat i stjecao dragocjeno scensko iskustvo. S Manntrom je proputovao dobar dio Europe i čak sudjelovao na Dori 2019. godine, gdje su s pjesmom "In the Shadows" osvojili zapaženo četvrto mjesto.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Malo tko je tada mogao slutiti da će se pet godina kasnije na istu pozornicu vratiti kao solo izvođač i ispisati povijest. Njegov talent za pisanje pjesama prepoznali su i izvan Hrvatske; surađivao je s njemačkim rock sastavom Mono Inc., za koji je napisao nekoliko pjesama koje su se našle na njihovu albumu "Ravenblack", a koji je dosegao sam vrh njemačke ljestvice najprodavanijih albuma.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Nakon što je 2022. godine definitivno napustio Manntru, Purišić se odlučio na hrabar korak - pokretanje solo karijere. Trebalo je pronaći ime, a ono je, kako to često biva, nastalo sasvim slučajno. Kako je sam ispričao, ideja za "Baby Lasagna" sinula mu je dok je šetao novigradskom rivom tražeći gdje kupiti bocu vode.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Apsurdno ime bez dubljeg značenja učinilo mu se savršenim za projekt koji je bio mješavina naizgled nespojivih žanrova, od pop-punka i techna do metala. Krajem 2023. godine objavljuje prve singlove, "IG Boy" i "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much", no prava prekretnica tek je slijedila.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
S pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" prijavio se na Doru 2024., hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. Pjesma, međutim, nije prošla izravno u natjecanje, već je završila na popisu rezervi. Sudbina je htjela da pjevačica Zsa Zsa odustane od natjecanja, čime su se Marku otvorila vrata. Poziv koji je primio dok je bio na poslu promijenio je sve. Uletjevši kao rezerva, Baby Lasagna postao je autsajder s pričom koja je odmah zaintrigirala javnost.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Ono što je uslijedilo bilo je glazbeno čudo. "Rim Tim Tagi Dim" nije bila samo pjesma; bila je to katarzična priča o bolnoj temi iseljavanja mladih iz Hrvatske, upakirana u energičan i pamtljiv zvuk. Stihovi o mladiću koji s teškim srcem napušta svoje selo, pozdravlja mačku i odlazi u potrazi za boljim životom, duboko su odjeknuli diljem zemlje.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Njegov autentični scenski nastup, koji je uključivao elemente folklora i prepoznatljivi ples, pretvorio se u nacionalni pokret. U finalu Dore, Baby Lasagna je ostvario jednu od najuvjerljivijih pobjeda u povijesti natjecanja, osvojivši više glasova publike nego svi ostali natjecatelji zajedno.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Dolaskom u Malmö na Pjesmu Eurovizije, od prvog je dana slovio za jednog od glavnih favorita. Njegova prizemljenost, iskrenost i zarazna energija osvojile su i strane medije i fanove. U velikom finalu, Europa je rekla svoje - Baby Lasagna je pomeo konkurenciju u televotingu, osvojivši uvjerljivo prvo mjesto po glasovima publike.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Iako mu je pobjeda na kraju izmakla za dlaku, osvojeno drugo mjesto iza Švicarca Nema bio je i ostao najbolji rezultat Hrvatske na Euroviziji od njezine samostalnosti. Umjesto razočaranja, Hrvatsku je zahvatila euforija.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Veličanstveni doček na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje su ga deseci tisuća ljudi dočekali kao pobjednika, potvrdio je njegov status nacionalnog heroja.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Uspjeh se nastavio i nakon Eurovizije; tri uzastopna koncerta na zagrebačkoj Šalati rasprodana su u nekoliko minuta, a s nestrpljenjem se iščekuje njegov debitantski album "Demons & Mosquitoes".
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustracija
Baby Lasagna i dalje puni koncertne prostore i trgove diljem Hrvatske i Europe, a u nastavku galerije pogledajte sva njegova izdanja.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Leonhard Foeger
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustracija
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Jens Büttner/DPA
Foto Elizabeta Ružić
Foto PROMO
Foto Renato Branđolica
Foto Renato Branđolica
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto ILUSTRACIJA - Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Srecko Niketic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto PIXSELL//Ilustrativna fotografija
Foto PIXSELL//Ilustrativna fotografija
Foto Sarah Louise Bennett
Foto Corinne Cumming
Foto Ivica Galovic/ PIXSELL
Foto Ivica Galovic/ PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto ILUSTRACIJA - Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Instagram/screenshot
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Antonio Ahel
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto PIXSELL//Ilustrativna fotografija
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sasa Miljevic
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto PIXSELL
Foto PIXSELL
Foto Instagram
Foto PROMO
Foto Damir Spehar/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL