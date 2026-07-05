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SLAVI 31. ROĐENDAN

Od rezerve na Dori do miljenika nacije: Sva lica Baby Lasagne

Marko Purišić je u svega nekoliko mjeseci prešao put od talentiranog glazbenika poznatog užim krugovima do europske senzacije i fenomena koji je ujedinio Hrvatsku kao rijetko tko prije njega. Danas slavi 31. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.
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Od rezerve na Dori do miljenika nacije: Sva lica Baby Lasagne
Rođen u Rijeci, ali odrastao u Umagu, Marko Purišić potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. I sam je priznao kako bi vjerojatno krenuo istim putem i postao učitelj da ga glazba nije povukla u drugom smjeru. Ta pedagoška crta ipak je nakratko došla do izražaja kada je godinu dana radio kao asistent u nastavi u osnovnoj školi. Njegova potraga za pravim pozivom vodila ga je kroz studije turizma u Bujama, inženjerstva zvuka u Ljubljani te odnosa s javnošću u Zagrebu. Ipak, gitara je uvijek bila konstanta. | Foto: Elizabeta Ružić
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Rođen u Rijeci, ali odrastao u Umagu, Marko Purišić potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. I sam je priznao kako bi vjerojatno krenuo istim putem i postao učitelj da ga glazba nije povukla u drugom smjeru. Ta pedagoška crta ipak je nakratko došla do izražaja kada je godinu dana radio kao asistent u nastavi u osnovnoj školi. Njegova potraga za pravim pozivom vodila ga je kroz studije turizma u Bujama, inženjerstva zvuka u Ljubljani te odnosa s javnošću u Zagrebu. Ipak, gitara je uvijek bila konstanta. | Foto: Elizabeta Ružić
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