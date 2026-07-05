Od rezerve na Dori do miljenika nacije: Sva lica Baby Lasagne

Rođen u Rijeci, ali odrastao u Umagu, Marko Purišić potječe iz obitelji prosvjetnih radnika. I sam je priznao kako bi vjerojatno krenuo istim putem i postao učitelj da ga glazba nije povukla u drugom smjeru. Ta pedagoška crta ipak je nakratko došla do izražaja kada je godinu dana radio kao asistent u nastavi u osnovnoj školi. Njegova potraga za pravim pozivom vodila ga je kroz studije turizma u Bujama, inženjerstva zvuka u Ljubljani te odnosa s javnošću u Zagrebu. Ipak, gitara je uvijek bila konstanta. | Foto: Elizabeta Ružić