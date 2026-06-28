Od Rihanne do Swift: Ove su zvijezde bile mete progonitelja

Na crvenom tepihu, pred tisućama obožavatelja i pod svjetlima reflektora, život slavnih glumaca i pjevača često izgleda savršeno. No iza kulisa mnogi od njih godinama vode borbu s opsesivnim progoniteljima koji prelaze granicu između divljenja i opasne opsesije.

Uhođenje, poznato i kao stalking, jedan je od najvećih sigurnosnih problema s kojima se suočavaju svjetske zvijezde.

Foto: Mario Anzuoni

Taylor Swift tijekom karijere više je puta bila meta osoba koje su tvrdile da su u romantičnoj vezi s njom ili da im je “suđeno” biti zajedno. Jedan muškarac 2018. godine provalio je u njezin stan u New Yorku koristeći ljestve. Nakon ulaska istuširao se, pojeo hranu iz hladnjaka i zaspao u njezinu krevetu prije nego što ga je pronašla policija. Drugi je muškarac nekoliko puta dolazio pred njezin dom noseći streljivo, nož i zaštitne rukavice. Policija ga je uhitila prije nego što je uspio ostvariti kontakt s pjevačicom.

Još jedan progonitelj mjesecima je slao pisma i elektroničke poruke tvrdeći da su njih dvoje u braku. Sudovi su u više navrata izdavali zabrane približavanja, a Taylor je priznala da je zbog takvih prijetnji stalno okružena zaštitarima.

- Kad ti dovoljno uhoda pokuša provaliti u kuću, počneš se pripremati za najlošije stvari - rekla je Swift.

Zbog toga je gomile novca uložila u kvalitetno osiguranje.

- Imam osiguranje jer postoji dosje pun uhoda koji me žele odvesti kući i zavezati za cijev u svojem podrumu - rekla je Taylor.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Ariana Grande također je više godina živjela pod pojačanim osiguranjem. Jedan muškarac više je puta dolazio pred njezinu kuću u Los Angelesu, ostavljao ljubavna pisma i slao prijeteće poruke. Policija ga je uhitila nakon što je prekršio zabranu približavanja.

- Strahujem za svoju sigurnost i sigurnost svoje obitelji - rekla je Ariana tad.

Drugi slučaj bio je na njezin rođendan, kad se muškarac pojavio ispred kuće s velikim lovačkim nožem, uz prijetnje da će je ubiti. Osiguranje ga je zadržalo do dolaska policije. Nakon psihijatrijskog vještačenja osuđen je na zatvorsku kaznu.

Bivša zvijezda grupe One Direction, Harry Styles, nekoliko je godina bila meta žene koja ga je svakodnevno pratila. Dolazila je ispred njegove kuće, ostavljala poruke, pratila ga do trgovina i restorana te pokušavala uspostaviti razgovor. Sud je poslije utvrdio da je njezino ponašanje izazvalo ozbiljan strah za sigurnost pjevača. Styles je tijekom postupka izjavio da više nije mogao normalno šetati kvartom niti izlaziti bez tjelohranitelja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Zvijezda serijala o Harryju Potteru, Emma Watson, već godinama vodi računa o privatnosti. Jedan muškarac pokušao je doći do nje tijekom javnog događaja nakon što je prethodno pratio njezina pojavljivanja. Drugi su obožavatelji dolazili pred njezin dom, ostavljali darove i čekali satima kako bi je vidjeli. Zbog takvih iskustava Watson vrlo rijetko objavljuje svoju lokaciju na društvenim mrežama.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Selena Gomez suočila se s više provala i uhođenja. Jedan muškarac preskočio je ogradu njezina doma i tvrdio policiji da mora razgovarati s pjevačicom jer je ona njegova životna partnerica. Drugi je nekoliko mjeseci obilazio njezinu kuću, zbog čega je dobio sudsku zabranu približavanja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Jedan od šokantnijih slučajeva zbio se 2012. godine. Muškarac koji je služio zatvorsku kaznu angažirao je dva suradnika da pronađu Justina Biebera te ubiju njega i njegova zaštitara. Plan je otkriven prije izvršenja, a policija je spriječila napad. Biebera je tijekom karijere više ljudi pratilo po hotelima, na koncertima i privatnim adresama.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Godine 2014. Sandra Bullock probudila se usred noći kad je čula buku u kući. Nepoznati muškarac uspio je preskočiti ogradu, razbiti vrata te ući u njezin dom dok je glumica bila unutra. Zaključala se u sigurnu sobu i nazvala policiju, koja je ubrzo uhitila uljeza. Poslije je otkriveno da ju je mjesecima pratio putem interneta.

- Više se ne osjećam sigurno u vlastitom domu - rekla je Bullock.

Manekenka Kendall Jenner nekoliko je puta mijenjala adresu stanovanja zbog uhođenja. Jedan muškarac redovito je dolazio pred njezin dom i pokušavao doplivati do njezina imanja nakon što je preskočio zaštitnu ogradu. Drugi je prijetio da će je ubiti čim izađe iz kuće, zbog čega je dobio zabranu približavanja i psihijatrijsko liječenje. Bolje nije prošla ni njena polusestra Kim Kardashian. Ona je više puta zatražila zabranu prilaska zbog muškaraca koji su tvrdili da su u vezi s njom ili da joj žele doći kući. U pojedinim slučajevima uhode su dolazili na njezinu adresu i slali uznemirujuće poruke, zbog čega je sud izdao višegodišnje zabrane približavanja.

Foto: MOSA

Britanska pjevačica Lily Allen više je puta govorila kako ju je progonitelj godinama pratio. Pojavljivao se ispred njezine kuće, slao stotine poruka i ostavljao darove. Allen je poslije izjavila da je zbog tog iskustva razvila osjećaj stalnog straha te da mjesecima nije mogla normalno spavati.

- To je promijenilo način na koji živim. Vrlo sam oprezna, imam problema s povjerenjem. Utjecalo je na moje odnose, na sve. Praktički sam postala samotnjak - rekla je Allen.

Foto: Eduardo Munoz

Dodala je da se razočarala i u policiju.

- Policija je učinila da se osjećam kao smetnja a ne kao žrtva - zaključila je.

Na meti manijaka našla se svojedobno i Madonna. Nakon što ju je godinama uhodio opsesivni obožavatelj, rekla je: “Zastrašujuće je kad netko vjeruje da ima odnos s tobom koji zapravo ne postoji”.

Foto: Brendan McDermid

Jedan od najpoznatijih slučajeva u povijesti dogodio se 1989. godine. Mladu glumicu Rebeccu Schaeffer mjesecima je uhodio opsjednuti obožavatelj, koji je uspio doći do njezine kućne adrese preko državne evidencije. Došao je pred njezin stan i usmrtio je vatrenim oružjem. Nakon tog zločina američke savezne države promijenile su pravila o dostupnosti osobnih podataka građana, posebno kućnih adresa.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

I Rihanna se tijekom godina više puta susrela s progoniteljima i opsesivnim obožavateljima. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2018. godine, kada je muškarac proveo gotovo 12 sati u njezinoj kući u Los Angelesu prije nego što ga je osiguranje prijavilo policiji. Pjevačica je i ranije imala problema s uhođenjem, zbog čega je nekoliko osoba završilo iza rešetaka ili dobilo zabranu približavanja.

Pjevačica Christina Grimmie ubijena je 2016. godine nakon koncerta tijekom potpisivanja autograma. Napadač je mjesecima pratio njezine nastupe i aktivnosti na internetu, a potom je doputovao na koncert naoružan pištoljima i nožem. Tragedija je potaknula organizatore koncerata diljem svijeta da pooštre sigurnosne mjere tijekom susreta izvođača s obožavateljima.

USA - Humane Society Of The United States LA Gala - Los Angeles | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

Ime glumice Jodie Foster neraskidivo je povezano s jednim od najpoznatijih slučajeva opsesije slavnom osobom. John Hinckley Jr. postao je opsjednut glumicom i pokušao je impresionirati atentatom na američkog predsjednika Ronalda Reagana 1981. godine. Vjerovao je da će ubojstvom predsjednika ući u povijest i postati figura ravna glumici. No predsjednik je preživio ranjavanje, a Foster nije imala nikad nikakav kontakt s Hinckleyem. Taj je slučaj pokazao koliko ekstremne posljedice može imati patološka opsesija javnim osobama.

Cannes Film Festival 2021 - "Annette" | Foto: Stefanie Rex/DPA/PIXSELL

Stručnjaci upozoravaju da progonitelji često razviju uvjerenje kako imaju poseban odnos sa slavnom osobom, iako ih ona nikad nije upoznala. Takve osobe mogu mjesecima ili godinama pratiti svaki javni nastup, proučavati društvene mreže, dolaziti pred dom, slati stotine poruka ili pokušavati uspostaviti fizički kontakt.

Zbog toga mnoge svjetske zvijezde danas ulažu milijune dolara u privatno osiguranje, sustave videonadzora, blindirana vozila i timove koji procjenjuju sigurnosne prijetnje. Iza glamura i uspjeha često se krije svakodnevna borba za privatnost i osobnu sigurnost - borba koja za neke, nažalost, nikad nije završila.