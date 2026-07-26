Od ruske aristokracije do hollywoodske kraljice: Helen Mirren sve je samo ne obična

Jedna od najcjenjenijih i najsvestranijih glumica svoje generacije, dama Helen Mirren, slavi 81. rođendan. Njezina karijera, koja se proteže kroz više od šest desetljeća, obuhvaća kazalište, film i televiziju, a donijela joj je status glumačke ikone i sve najvažnije svjetske nagrade. Ipak, iza blještavila kamera i crvenih tepiha krije se nevjerojatna životna priča o izgubljenom plemstvu, revoluciji i potrazi za vlastitim korijenima.

Priča Helen Mirren ne počinje u Londonu, već u carskoj Rusiji. Rođena je 26. srpnja 1945. kao Elena Lydia Vasilievna Mironova. Njezin otac, Vasilij Petrovič Mironov, bio je potomak ruske aristokracije, dok je majka, Kathleen Rogers, potjecala iz engleske radničke obitelji. Povijest obitelji Mironov neraskidivo je vezana uz turbulentne događaje s početka 20. stoljeća. Njezin djed, Pjotr Vasiljevič Mironov, bio je pukovnik u carskoj vojsci i vojni inženjer kojeg je car Nikola II. poslao u London kako bi dogovorio nabavu oružja za rusku vojsku. Sudbina je htjela da se s obitelji nađe u Londonu upravo uoči izbijanja Ruske revolucije 1917. godine. Kao uvjereni monarhist, povratak u boljševičku Rusiju za njega nije bio opcija. Revolucija je obitelji oduzela sve. Njihovo imanje, Jekaterinovo, u Smolenskoj oblasti je uništeno, a rođaci koji su ostali u domovini bili su prisiljeni preseliti se u skučene moskovske stanove. Nekoć ponosni carski pukovnik i diplomat, Pjotr Vasiljevič, u Londonu je postao vozač taksija kako bi prehranio obitelj.

2021 Cannes Film Festival | Foto: Boesl/DPA/PIXSELL

Unatoč teškom životu, Pjotr nikada nije zaboravio domovinu. Svojoj unuci Eleni često je pričao o prostranstvima Jekaterinova i ružama koje je sadila njezina baka Lidija, a sve je dokumentirao ručno crtanim mapama i pismima koja je čuvao u drvenoj škrinji. Za razliku od oca, Vasilij Mironov, Helenin otac, nije osjećao nostalgiju za Rusijom. U London je stigao kao dvogodišnjak i domovinu je poznavao samo iz očevih priča. Njegov je san bio potpuna asimilacija i život pravog Britanca. Nakon smrti svoga oca 1957. godine, ispunio je tu želju. Anglizirao je obiteljsko prezime u Mirren, a kćer Elenu preimenovao je u Helen. Zanimljivo je da, iako s majčine strane nije imala plavu krv, postojala je veza s britanskom krunom: djed Kathleen Rogers bio je mesar kraljice Viktorije.

Od 'Kraljice seksa' do prave kraljice

Glumačka karijera Helen Mirren započela je u Nacionalnom kazalištu mladih, gdje je s dvadeset godina oduševila kao Kleopatra. Uskoro se pridružila prestižnoj Royal Shakespeare Company (RSC), gdje je zbog tumačenja brojnih eksplicitnih uloga, poput Castize u "Osvetnikovoj tragediji", zaradila nadimak "Kraljica seksa iz Stratforda". Svjetsku slavu ipak joj je donijela televizija. Uloga detektivke Jane Tennison u seriji "Glavni osumnjičeni" (Prime Suspect) postala je kultna, a Mirren je za nju osvojila tri uzastopne BAFTA nagrade.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Vrhunac karijere stigao je 2007. godine, kada je za maestralan portret kraljice Elizabete II. u filmu "Kraljica" osvojila Oscara. Istu je ulogu ponovila i u kazališnoj predstavi "The Audience", za koju je nagrađena Tonyjem i nagradom Laurence Olivier. Time je postala jedna od rijetkih glumica s osvojenom "Trostrukom krunom glume" i u SAD-u (Oscar, Emmy, Tony) i u Velikoj Britaniji (filmska i televizijska BAFTA, Olivier). Njezina fascinacija kraljevskim ulogama tu nije stala. Jedina je glumica koja je utjelovila i Elizabetu I. i Elizabetu II., a 2019. je glumila i rusku caricu Katarinu Veliku. Njezina svestranost ogleda se i u odabiru kontroverznih uloga, poput one u filmu "Kaligula" Tinta Brassa, ali i u recentnim pojavljivanjima u akcijskoj franšizi "Brzi i žestoki".

Privatni život i neobična uvjerenja

Iako je desetljećima tvrdila da se nikada neće udati, Helen Mirren je od 1997. u braku s američkim redateljem Taylorom Hackfordom. Upoznali su se 1985. na snimanju filma "Bijele noći", a vjenčali su se nakon više od deset godina veze. Prije njega, pet je godina živjela s glumcem Liamom Neesonom. Otvoreno je govorila o odluci da nema djecu, ističući kako nikada nije osjetila majčinski instinkt. Iako je britanska ikona, 2017. je postala i američka državljanka.

Poznata je i po nekim neobičnim izjavama, poput one da ne vjeruje u Boga, ali vjeruje u vile i vilenjake. Njezin snažan karakter očitovao se i 1996. kada je odbila titulu Zapovjednice Reda Britanskog Carstva (CBE), no 2003. ipak je prihvatila titulu Dame, koju joj je uručila upravo kraljica Elizabeta II., žena koju je tako uvjerljivo portretirala na velikom platnu.

*uz korištenje AI-ja