Farmer Marijan je svoje dame prvo 'izrešetao' pitanjima o financijama. "Imate li možda kredit?" , "Kako stojite s kreditima?", započeo je Marijan no poslije je objasnio zbog čega je svoje dame doveo u nezgodnu situaciju.

"Došla mi je dvaput ista žena. Prvi put sam joj otplatio kredit 10 tisuća kuna, drugi put kad je došla je uzela 37 tisuća kuna i više to ne želim", objasnio je Marijan kako se opekao u životu. Kada su mu sve njegove dame rekle da nemaju kredit, farmer se opustio pa su ostala pitanja bila mačji kašalj, a Bahra je komentirala da Marijanu treba čvrsta ruka.

"Njemu bi trebala čvrsta ruka i žena koja bi imala sve u svojim rukama i da njega spasi ako ga je netko nekad iskorištavao. Njemu treba prava žena koja bi ga od toga mogla savladati", objasnila je na svoj način Bahra.

Na red je došao najmlađi farmer Neven kojem je nervozu brzo 'odstranila' Milena Kobajashi ex Karađorđević zamolivši ga da se upoznaju 'po ruski'. Neven nije shvatio o čemu priča no Milena mu je brzo demonstrirala na što je točno mislila, i strastveno ga poljubila.

Nakon strastvenog poljupca kojem se Neven nije nadao, zaključio je da Milenu želi na svom imanju, pogotovo jer ga je cijelog ispipala po tijelu, te mu na kraju dozvolila da joj dotakne, kako je rekla, 'jednu grud'.

"Zamiješao je moju grud baš kako bi i moja mama zamijesila tijesto za palačinke. Zadovoljna sam, ima prolaznu ocjenu", otkrila je Milena.

"Kad bi mi Milena rekla da moram ići zubaru, ne bih se više ničeg bojao", komentirao je Neven dodajući da su ga ponijele emocije te da se nije nadao tako lijepim curama.

Jurica je bio sljedeći koji je propitkivao svoje dame, a cure su komentirale da je puno ljepši uživo. Većina djevojaka je rekla da im ne bi bio problem preseliti zbog njega iz grada na selo, a otkrile su i da jako vole konje te da se većina već s njima susrela. Farmer je komentirao da bi se u svaku od njih mogao zaljubiti, ali u Adelu posebno.

S obzirom na to da je kandidatkinja Rasema dvije sezone odgovarala na pitanja farmera, sada je došao trenutak da ih postavlja ona. Njezini momci bili su vrlo romantični, neki su zapjevali, a neki joj poklonili cvijeće.

"Primijetio sam te kada si kosu bacila na stranu, rekao sam, uh, vidi ovu vrckavu!" rekao joj je Zvonko. Rasema se pak, začudila kada je saznala da jedan od njezinih muškaraca nema ni 40 godina!

"Ajme, 40? Al' me vole mladi!" smijala se farmerica dodajući da prema mlađima ne osjeća ništa osim majčinske ljubavi, dok su joj se neki farmeri jako svidjeli.

Zoranu su došle dame koje su bile starije od njega što ga je zasmetalo, a i nije ih imao baš što pitati pa ih je zamolio da one njega ispituju no to nije teklo glatko pa su njegovi spojevi brzo završili.

Farmer s podužom listom kriterija, Dragan, svoje je dame oduševio. "Kako je zgodan!", "Ostala sam bez teksta kad sam ga vidjela, još je zgodniji uživo", komentirale su djevojke. Neke su mu rekle da mu se dive zbog toga što je samohrani otac troje djece. "Treba vam dignuti spomenik!" rekla mu je Irena.

Nakon nimalo običnih brzih spojeva, navečer je uslijedio tulum dobrodošlice, a djevojke od Jurice su se tijekom večeri naljutile na njega jer je farmer bacao oko i na druge djevojke.

Ivana je priznala da su se Jurica i ona čuli i prije snimanja emisije, a pričali su čak i o djeci i braku. No to nije sve! Jurica se dio večeri družio i s Oljom koja je jedna od Draganovih djevojaka pa su se cure zapitale hoće li je na kraju pozvati i na svoju farmu.

Bahra je komentirala djevojke i njihove štikle te kratke haljine, a na kraju je odlučila popeti se na bilijarski stol i zaplesati.

"Primijetila sam da se jedan par približio više i da su kliknuli", aludirala je Bahra na Zorana i Suzi. Kasnije se potvrdilo da je bila u pravu jer su završili nasamo pričajući, a nije nedostajalo ni strasnih poljubaca.

Dan poslije tuluma cure su komentirale da je Jurica veliki taktičar jer je na tulumu poljubio Anu i s njom proveo više od pola noći, a prije toga je Ivani svašta obećavao.

"Bila sam ljuta, ali ne znam i dalje što da mislim", rekla je Ivana.

Zoran je otkrio da kad je ujutro ugledao Suzi odmah mu je došlo da je poljubi i da se jedva suzdržao, a Rasema je komentirala da ju je strah da joj na imanje ne dođe netko tko će napraviti skandal.