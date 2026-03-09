Od Turbo Limač Showa do prvog albuma: Andrea Rakočević objavila singl 'Planet majmuna'

Andrea Rakočević pjeva od četvrte godine i prvi uspjeh ostvarila je kao devetogodišnja djevojčica osvojivši treće mjesto u ‘Turbo Limač Showu’. Od tada je prošlo 30 godina, a sada je objavila dugoočekivani album ‘Planet majmuna’, koji najavljuje istoimenim singlom. Na prvijencu će se naći njezine vrhunske izvedbe jazz, bossa nova, blues, funk & soul pjesama jer Andrea se može pohvaliti rasponom glasa od tri oktave.

- Ovu pjesmu napisala je moja poznanica jer je nezadovoljna iskvarenim svijetom u kojem živimo. Na prvo čitanje teksta me osvojila jer činjenica je da se svijet drastično promijenio, a hoće li biti bolje, vidjet ćemo - govori Andrea.

Posljednjih godina surađuje s Walterom Neugebauerom i njegovim Cadillac bandom s kojim će 12. ožujka 2026. nastupiti na koncertu legendarnog Chrisa Normana u zagrebačkoj Areni.

- Veselim se što ću biti gost jer je Chris svjetski glazbenik. Isto tako Walter i njegov bend veliki su profesionalci s kojima godinama nastupam. Prvi put ću pjevati u tako velikoj dvorani i nadam se da će ovo biti odskočna daska u mojoj karijeri - govori glazbenica.

Andrea je na bečkom konzervatoriju diplomirala pjevanje i klavir te se nakon toga posvetila karijeri jazz vokalistice. Do sada je objavila pjesme ‘Noćas’, ‘Oprosti mi" i ‘Lažne pobjede’, a da je riječ o vrhunskoj jazz glazbenici potvrđuje suradnja s renomiranim imenima poput Joea Kaplowitza, grupe Kool & The Gang te Arsena i Matije Dedića. Njezin talent prepoznao je u tinejdžerskoj dobi jedan od naših najvećih skladatelja, Đorđe Novković. S njegovom pjesmom ‘Tike time Tačke’ nastupila je 2004. na Splitskom festivalu.

No svestrana Zagrepčanka nema samo izniman glazbeni talent, već je poznata i kao okorjela avanturistica. Živjela je u New Yorku i Los Angelesu, skupljala novac za afričku djecu, radila je u turističkoj agenciji, skakala je s padobranom, odradila trekking na Triglavu i Himalaji, napisala knjigu o izlječenju od ADHD-a I zbirku pjesama te se popela u podnožje Mont Blanca. Želja joj je odletjeti u svemir, a najbliže tomu bila je kada je s mlažnjakom Cessnom Citation ‘kruzala’ na 13.500 metara visine.

- Sa mnom su bile profesorica Lela Kaplowitz i njezina kćer. To nije ni pola puta do svemira, ali odozgo se vidi tamnije nebo pa se kaže da na ovaj način ‘letite iznad vremena’ - objašnjava. Andrea vjeruje kako se snovi ostvaruju ako si dovoljno uporan, a to je potvrdila ne samo avanturama, već i objavom prvog albuma.