Od uličnih obračuna do svjetske slave: Život Tupaca Shakura bio je poput filmskog scenarija

Tupac Amaru Shakur ostao je jedna od najutjecajnijih i najkarizmatičnijih figura u povijesti hip-hopa. Njegov život bio je ispunjen iznimnim umjetničkim uspjesima, političkim nasljeđem, osobnim tragedijama, sukobima sa zakonom i nasiljem koje je na kraju dovelo do njegove prerane smrti.

Rođen je 16. lipnja 1971. godine u New Yorku pod imenom Lesane Parish Crooks. Njegova majka Afeni Shakur bila je aktivistica i članica organizacije Black Panther Party, koja je krajem šezdesetih godina bila pod snažnim pritiskom američkih vlasti. Uhićena je 1969. zbog optužbi za planiranje napada na policijske postaje i državne institucije, no tijekom suđenja sama se branila i na kraju bila oslobođena svih optužbi. Upravo u tom razdoblju bila je trudna s budućom glazbenom zvijezdom.

Kada je dječak navršio godinu dana, Afeni mu je promijenila ime u Tupac Amaru, prema peruanskom revolucionaru Tupacu Amaruu II., koji je u 18. stoljeću predvodio ustanak protiv španjolske kolonijalne vlasti. Smatrala je da njezin sin treba nositi ime koje simbolizira borbu protiv nepravde i povezanost s domorodačkim narodima svijeta. Kasnije je preuzeo prezime Shakur od Mutulua Shakura, također člana pokreta Black Panther, koji je bio partner njegove majke.

Teško djetinjstvo slavnoga glazbenika

Djetinjstvo mu nije bilo lako. Njegov biološki otac Billy Garland nestao je iz njegova života kada je Tupac imao svega pet godina, a ponovno su se susreli tek kada je reper već bio odrasla osoba. Odrastao je uglavnom uz majku i polusestru Sekyiwu, u uvjetima siromaštva i čestih selidbi. Afeni je radila kao pravna pomoćnica, ali je početkom osamdesetih razvila ovisnost o crack kokainu, zbog čega je obitelj često živjela od socijalne pomoći.

Godine 1984. preselili su se u Baltimore, gdje je Tupac upisao uglednu Baltimore School for the Arts. Ondje je prvi put ozbiljno razvijao svoj talent za glumu, poeziju i glazbu te kasnije izjavio da je upravo u toj školi osjetio najveću slobodu u životu. U Baltimoreu je upoznao i Jadu Pinkett, buduću holivudsku glumicu, s kojom je razvio duboko prijateljstvo koje je trajalo do njegove smrti.

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Nakon nekoliko godina obitelj se ponovno preselila, ovoga puta u Marin City u Kaliforniji. Međutim, ni ondje život nije bio jednostavan. Tupac je kasnije opisivao taj kraj kao siromašnu četvrt obilježenu nasiljem i kriminalom. U isto vrijeme majčina ovisnost postala je još ozbiljnija, a paradoksalno je upravo Tupac na ulicama prodavao drogu koju je njegova majka kupovala. Njihov odnos zbog toga je ozbiljno narušen.

Spas u umjetnosti

Unatoč teškim okolnostima, mladi Tupac pronašao je spas u umjetnosti. Opsesivno je pisao pjesme i nastupao na lokalnim događanjima. Presudnu ulogu u njegovu razvoju odigrala je Leila Steinberg, koja je organizirala pjesničke radionice u Oaklandu. Prepoznala je njegov talent i pristala postati njegova menadžerica, premda nije imala iskustva u glazbenoj industriji. Upravo zahvaljujući njezinim kontaktima Tupac je upoznao menadžera Atrona Gregoryja i 1990. godine postao plesač i prateći vokal hip-hop sastava Digital Underground.

Već sljedeće godine debitirao je na pjesmi "Same Song", a ubrzo potom objavio svoj prvi samostalni album "2Pacalypse Now". Album je privukao pažnju zbog društveno angažiranih tekstova koji su otvoreno govorili o rasizmu, policijskoj brutalnosti, siromaštvu i nasilju u američkim gradovima. Iako su ga mnogi optuživali da promovira kriminal, Tupac je tvrdio da samo opisuje stvarnost u kojoj je odrastao.

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Njegova majka u početku nije ni znala koliko je njezin sin postao uspješan. Tek kada su joj prijatelji rekli da je postao poznati reper, odlučila je promijeniti vlastiti život. Napustila je drogu, vratila se u New York i ponovno izgradila blizak odnos sa sinom, koji je trajao sve do njegove smrti.

Problemi sa zakonom

Istodobno je Tupacov privatni život postajao sve burniji. Godine 1992. tijekom sukoba u Marin Cityju izvukao je pištolj, ali ga je ispustio u naguravanju. Oružje je opalilo, a metak je usmrtio šestogodišnjeg dječaka Qa’ida Walkera-Teala. Iako protiv Tupaca nije podignuta kaznena prijava, događaj ga je duboko potresao te je obitelj dječaka kasnije pokrenula građansku parnicu koja je završila izvansudskom nagodbom.

Samo godinu dana kasnije sudjelovao je u još jednom ozbiljnom incidentu kada je u Atlanti pucao na dvojicu policajaca izvan službe. Istraga je pokazala da su policajci bili pod utjecajem alkohola te da su oni započeli sukob, zbog čega su sve optužbe protiv Tupaca odbačene.

Problemi sa zakonom nastavili su se 1994. godine kada je osuđen na petnaest dana zatvora zbog napada na filmskog redatelja Allena Hughesa, koji ga je izbacio iz projekta "Menace II Society". Međutim, najveći udarac stigao je 1995. godine kada je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje žene u hotelskoj sobi u New Yorku te osuđen na zatvorsku kaznu od jedne i pol do četiri i pol godine. Tupac je tvrdio da ju nije silovao, ali je kasnije priznao da nije zaštitio žrtvu od drugih osoba koje su bile prisutne.

Dok je služio kaznu, posjetio ga je Suge Knight, kontroverzni vlasnik izdavačke kuće Death Row Records. Ponudio je platiti jamčevinu od 1,3 milijuna dolara pod uvjetom da Tupac potpiše ugovor s njegovom diskografskom kućom. Reper je pristao te je u listopadu 1995. pušten iz zatvora.

Svađa s rap scenom Istočne obale

Nedugo nakon izlaska objavio je dvostruki album "All Eyez on Me", koji se smatra jednim od najvažnijih izdanja u povijesti hip-hopa. Album je slavio gangsta rap estetiku i donio hitove poput "California Love" i "How Do You Want It", koji su osvojili vrhove američkih ljestvica. Istodobno je Tupac, unatoč javnom imidžu odmetnika, financirao sportske programe za mlade, pomagao ugroženim zajednicama i podržavao razne humanitarne projekte.

Njegov sukob s istočnoobalnim reperom Christopherom Wallaceom, poznatijim kao Biggie Smalls ili The Notorious B.I.G., prerastao je u jednu od najpoznatijih rap svađa svih vremena. Nakon što je 1994. ranjen u oružanom napadu u studiju Quad u New Yorku, Tupac je vjerovao da iza svega stoji Biggie, iako za to nikada nisu pronađeni dokazi. Kao odgovor objavio je žestoku pjesmu "Hit 'Em Up", kojom je dodatno produbio neprijateljstvo između istočne i zapadne obale američke hip-hop scene.

Osim glazbe, ostvario je zapaženu glumačku karijeru. Glumio je u filmovima "Juice", "Poetic Justice" uz Janet Jackson te "Bullet" zajedno s Mickeyjem Rourkeom, pokazujući da posjeduje značajan talent i izvan glazbene industrije.

Privatni život također je bio vrlo zanimljiv. Kratko je bio u vezi s Madonnom, no tijekom boravka u zatvoru prekinuo je odnos smatrajući da bi međurasna veza mogla negativno utjecati na njegovu javnu percepciju. Godine 1995. oženio je Keishu Morris, ali je brak poništen nakon manje od godinu dana. Nedugo zatim započeo je vezu s Kidadom Jones, kćeri slavnog producenta Quincyja Jonesa, koja je bila uz njega u Las Vegasu u trenutku kada je ranjen.

Život je izgubio u pucnjavi u Las Vegasu

Dana 7. rujna 1996. Tupac je zajedno sa Sugeom Knightom prisustvovao boksačkom meču Mikea Tysona u Las Vegasu. Nakon završetka borbe došlo je do fizičkog sukoba između Tupacove pratnje i člana bande Crips. Nekoliko sati kasnije, dok se automobil kojim su se vozili zaustavio na semaforu, iz drugog vozila ispaljeno je trinaest hitaca. Tupac je pogođen u šaku, zdjelicu i prsa te je hitno prevezen u bolnicu.

Šest dana liječnici su se borili za njegov život, no 13. rujna 1996. godine podlegao je ozljedama u dobi od samo 25 godina. Uz njega su posljednjih dana bili njegova djevojka Kidada Jones i majka Afeni Shakur. Tijelo je kremirano, a članovi grupe Outlawz kasnije su izazvali brojne kontroverze tvrdnjom da su dio njegova pepela pomiješali s marihuanom i zapalili u znak poštovanja prema pokojnom prijatelju.

Tupacovo ubojstvo desetljećima je ostalo jedna od najvećih neriješenih misterija američke glazbene industrije. Brojne teorije zavjere tvrdile su da je lažirao vlastitu smrt, a tijekom godina pojavljivali su se navodni svjedoci koji su tvrdili da su ga vidjeli živog. Ipak, nijedna od tih tvrdnji nikada nije potvrđena.

Značajan pomak dogodio se 2023. godine kada je bivši član bande Crips Duane "Keffe D" Davis uhićen i optužen za ulogu u organizaciji Tupacova ubojstva. Iako je taj događaj otvorio novu fazu istrage, mnoga pitanja o okolnostima zločina i dalje ostaju bez konačnog odgovora.

Danas, gotovo tri desetljeća nakon njegove smrti, Tupac Shakur i dalje je jedna od najprodavanijih i najutjecajnijih glazbenih zvijezda svih vremena. Za života je objavio samo četiri studijska albuma, no posthumno je izdano još mnogo materijala, a njegova ukupna diskografija prodana je u više od 75 milijuna primjeraka diljem svijeta. Godine 2017. postao je prvi solo hip-hop izvođač primljen u Rock & Roll Kuću slavnih već u prvoj godini ispunjavanja uvjeta za nominaciju.