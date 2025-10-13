Od Victorije Beckham do vrsnih slastičara: Ove serije ste najviše gledali na Netflixu prošli tjedan

Netflix je i prošlog tjedna donio raznoliku ponudu koja drži gledatelje prikovane uz ekrane. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija u Hrvatskoj. Jeste li već pogledali sve hit naslove ili vas čeka još "bingeanja"? Provjerite top 10 serija koje su se najviše gledale u Hrvatskoj.

1. Victoria Beckham

Zavirite u londonski atelier Victorije Beckham dok bivša Spice Girl i poznata dizajnerica otkriva privatne i profesionalne izazove pripremajući se za Pariški tjedan mode.

SAD, 2025., Dokumentarna

2. The Hunting Wives

Sophie se seli iz Nove Engleske u Teksas i upada u krug bogatih domaćica koje skrivaju smrtonosne tajne. Napeta kriminalistička drama s Brittany Snow i Malin Åkerman.

SAD, 2025., Drama, Krimi

3. Old Money

Nihalov luksuzan život uzdrman je dolaskom poduzetnika koji prijeti ne samo njezinoj imovini, već i ljubavi. Turska drama o bogatstvu, moći i ljubavi.

Turska, 2025., Drama

4. Monster: The Ed Gein Story

Šokantna istinita priča o Edu Geinu, ozloglašenom ubojici i pljačkašu grobova koji je inspirirao mnoge holivudske horore. Izvrsna kriminalistička serija za ljubitelje istinitih zločina.

SAD, 2025., Krimi, Serijski ubojica

5. Boots

Godina je 1990. Cameron, zlostavljani gay srednjoškolac, pridružuje se marincima sa svojim najboljim prijateljem Rayjom. Serija istražuje izazove i opasnosti života u vojsci za LGBTQ+ osobe.

SAD, 2025., Drama, Coming of Age

6. Néro the Assassin

Godina je 1504. U bijegu od neprijatelja, plaćeni ubojica otkriva svoju davno izgubljenu kćer, što ga stavlja pred nemoguće izbore. Povijesna drama s elementima akcije.

Francuska, 2025., Drama

7. Ángela

Angela živi mirnim životom u Londonu, no sve se mijenja kad otkrije znakove obiteljskog nasilja. U potrazi za istinom, ulazi u opasnu igru.

Španjolska, 2024., Drama, Psihološki

8. True Haunting

Paranormalna iskustva ispričana iz prve ruke kroz dojmljive rekonstrukcije i intervjue. Idealno za ljubitelje natprirodnog i horora.

SAD, 2025., Dokumentarna, Natprirodno

9. Is It Cake? Halloween

Vješti slastičari natječu se u izradi hiperrealističnih torti s temom Noći vještica. Možete li pogoditi što je kolač, a što nije?

SAD, 2025., Reality, Hrana

10. Wayward

Policajka iz malog grada sumnja da lokalna škola za problematične tinejdžere i njezin karizmatični osnivač kriju mračne tajne. Napeta misterija s Toni Collette.

Kanada, 2025., Triler, Misterij

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?