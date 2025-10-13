Obavijesti

Show

Komentari 0
TOP 10

Od Victorije Beckham do vrsnih slastičara: Ove serije ste najviše gledali na Netflixu prošli tjedan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Od Victorije Beckham do vrsnih slastičara: Ove serije ste najviše gledali na Netflixu prošli tjedan
Foto: Netflix

Evo koje su serije najgledanije na Netflixu proteklog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova – provjerite što se gleda i pronađite svoj sljedeći hit!

Netflix je i prošlog tjedna donio raznoliku ponudu koja drži gledatelje prikovane uz ekrane. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija u Hrvatskoj. Jeste li već pogledali sve hit naslove ili vas čeka još "bingeanja"? Provjerite top 10 serija koje su se najviše gledale u Hrvatskoj.

1. Victoria Beckham

Zavirite u londonski atelier Victorije Beckham dok bivša Spice Girl i poznata dizajnerica otkriva privatne i profesionalne izazove pripremajući se za Pariški tjedan mode.

SAD, 2025., Dokumentarna

2. The Hunting Wives

Sophie se seli iz Nove Engleske u Teksas i upada u krug bogatih domaćica koje skrivaju smrtonosne tajne. Napeta kriminalistička drama s Brittany Snow i Malin Åkerman. 

SAD, 2025., Drama, Krimi

3. Old Money

Nihalov luksuzan život uzdrman je dolaskom poduzetnika koji prijeti ne samo njezinoj imovini, već i ljubavi. Turska drama o bogatstvu, moći i ljubavi. 

Turska, 2025., Drama

4. Monster: The Ed Gein Story

Šokantna istinita priča o Edu Geinu, ozloglašenom ubojici i pljačkašu grobova koji je inspirirao mnoge holivudske horore. Izvrsna kriminalistička serija za ljubitelje istinitih zločina. 

SAD, 2025., Krimi, Serijski ubojica

5. Boots

Godina je 1990. Cameron, zlostavljani gay srednjoškolac, pridružuje se marincima sa svojim najboljim prijateljem Rayjom. Serija istražuje izazove i opasnosti života u vojsci za LGBTQ+ osobe.

SAD, 2025., Drama, Coming of Age

6. Néro the Assassin

Godina je 1504. U bijegu od neprijatelja, plaćeni ubojica otkriva svoju davno izgubljenu kćer, što ga stavlja pred nemoguće izbore. Povijesna drama s elementima akcije. 

Francuska, 2025., Drama

7. Ángela

Angela živi mirnim životom u Londonu, no sve se mijenja kad otkrije znakove obiteljskog nasilja. U potrazi za istinom, ulazi u opasnu igru. 

Španjolska, 2024., Drama, Psihološki

8. True Haunting

Paranormalna iskustva ispričana iz prve ruke kroz dojmljive rekonstrukcije i intervjue. Idealno za ljubitelje natprirodnog i horora. 

SAD, 2025., Dokumentarna, Natprirodno

9. Is It Cake? Halloween

Vješti slastičari natječu se u izradi hiperrealističnih torti s temom Noći vještica. Možete li pogoditi što je kolač, a što nije? 

SAD, 2025., Reality, Hrana

10. Wayward

Policajka iz malog grada sumnja da lokalna škola za problematične tinejdžere i njezin karizmatični osnivač kriju mračne tajne. Napeta misterija s Toni Collette. 

Kanada, 2025., Triler, Misterij

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige
ROMANTIKA ZAVRŠILA PRIJAVOM

Građanin prijavio Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog' zbog vožnje na motoru bez kacige

Građanin je putem MUP-ove aplikacije prijavio kako su Maja i Šime tijekom vožnje bili bez zaštitnih kaciga. U prijavi je naveo i da su ih pratila dvojica policajaca, što mu je bilo 'posebno čudno'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025