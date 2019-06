Od vojnika do pjevača: 'Nemam tremu. Pozornica je moj dom...'

Godinu dana sam proveo na Vojnoj akademiji. Ne žalim ni dana provedenog tamo jer sam upoznao toliko divnih ljudi i stekao toliko iskustva koje mi danas, vjerujte mi, jako koristi u svakodnevnom životu, priča nam Ivan Vidović (20), finalist RTL-ova showa 'Zvijezde - ljetni hit'.

Foto: RTL

Metkovčanin je osvojio publiku, ali i žiri te je jedan od favorita uoči velikog subotnjeg finala. Priznaje kako mu je u vojsci najviše nedostajala upravo glazba.

- Najdraža stvar koju sam naučio u vojsci je cijeniti male stvari. To je zapravo ono najbitnije, jer tad, kad ste lišeni prijatelja, običnih večernjih šetnji, kina s ekipom i sličnih stvari, shvatite koliko male stvari znače u životu. Najteže mi je padala odsutnost glazbe, do tada nisam bio svjestan koliko je zapravo glazba dio mojega života. Tek mi je njezina odsutnost dokazala da je to moj put, zbog čega sam i otišao - priča nam Ivan.

Foto: Privatni album

Kao glazbenog uzora ističe Tonyja Cetinskog (50), a pjevati je počeo vrlo mlad.

- Pjevanje je dio mojega života još od vrtićkih dana i prati me kroz život. Prvi sam put stao na pozornicu u 7. razredu osnovne škole, kad sam se odlučio prijaviti na jedan lokalni festival pjevača amatera. Taj festival sam tad osvojio kao najmlađi ikad. To mi je bio veliki vjetar u leđa i od tada sam počeo ozbiljnije raditi o glazbi. Moj uzor i zapravo razlog zbog kojeg sam počeo s pjevanjem je Tony Cetinski. Može se reći da me je Tony zaljubio u glazbu - nastavlja s pričom simpatični Ivan.

Glazba mu je dakle prva želja, ali ako to ne upali...

Foto: Privatni album

- Građevinu sam, iskreno, upisao samo da mi bude ‘osigurač’ ako nešto s ovim glazbenim putem krene po zlu jer je taj posao zaista kaotičan. Fakultetsko sam obrazovanje stavio skroz u drugi plan. Potpuno sam se posvetio glazbi i već radim na prvoj pjesmi koja bi trebala izaći uskoro. Želim iskoristiti publicitet koji mi je dao show i početi sa životom full time glazbenika, koliko god to teško bilo - kaže Ivan koji je danas snimao spot za prvi singl 'Čuvar pobjeda'. Zvijezda RTL-ova showa odabrala je nekoliko lokacija po Zagrebu, a u spotu je pokazao da se dobro snašao i u glumačkim vodama.

Ivan nam priznaje da trenutačno zbog posla nema vremena za djevojke. S tremom u showu, kaže, nema nikakvih problema. U subotu je spreman zasjati:

- Trema je iščeznula. Na pozornici sam kao kod kuće i uživam u tome...