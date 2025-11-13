Odabrali Croatian Hollywood: Oživljavaju filmsku povijest i kulturni turizam Hrvatske

Hrvatska je zapravo mali Hollywood, riječi su Đele Hadžiselimovića od prije sedam godina, a koje su redatelja i producenta Brunu Grgurića te redatelja Darka Dudu potaknuli na jedinstveni projekt. Najprije su mu došli s idejom o snimanju dokumentarne serije posvećene bogatoj filmskoj povijesti Hrvatske. Tad je Đelo izgovorio rečenicu s početka teksta, a to ih je odvelo u drugom smjeru.

Nastavili su razvijati koncept koji je ubrzo prerastao u nešto mnogo veće od dokumentarne serije. Istraživanjem su otkrili gotovo nevjerojatan broj međunarodnih produkcija koje su tijekom desetljeća odabrale Hrvatsku kao filmsku kulisu. Od tada je ideja o jednoj dokumentarnoj seriji prerasla u cjelovit nacionalni projekt - Croatian Hollywood.

- Projekt je zamišljen kao sustav koji povezuje filmske lokacije diljem Hrvatske kroz informativne ploče s QR kodovima. Na svakoj lokaciji na kojoj je snimana značajna scena iz filma postavit ćemo posebnu ploču. Skeniranjem QR koda posjetitelj će moći vidjeti upravo tu scenu, točno gdje je snimljena. Ploče su međusobno povezane, pa korisnika mogu voditi do sljedeće filmske lokacije, bilo prema geografskom slijedu bilo prema tematskoj povezanosti filmova - objasnili su Grgurić i Duda, a Đelo je samo dodao:

- Nevjerojatno je koliko je mnogo filmova kod nas snimljeno, ljudi toga uopće nisu svjesni.

Osim autorskog tima, na projektu sudjeluju mnogi stručni suradnici iz Hrvatske i svijeta - filmski profesionalci, povjesničari i tehnički savjetnici koji su radili na mnogim od tih slavnih filmskih produkcija.

- Cilj projekta nije samo oživiti filmsku povijest Hrvatske nego i potaknuti novi oblik kulturnog turizma, onaj koji spaja znatiželju, edukaciju i emociju - poručuju autori projekta.

Croatian Hollywood tako postaje priča koja slavi hrvatske filmske lokacije, ali i povratak filma u središte javnog interesa. Jer još od 50-ih godina prošlog stoljeća u Hrvatskoj su snimani mnogi veliki svjetski filmovi, među kojima i pravi blockbusteri te Oscarom nagrađeni naslovi.

- Ideja koja je rođena u razgovoru s Đelom Hadžiselimovićem i razvijana kroz zajednički rad danas prerasta u nacionalni projekt koji na inovativan način povezuje prošlost i sadašnjost, film i stvarnost, umjetnost i turizam - opisali su autori.