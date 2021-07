Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je kaznenu prijavu Danijele Štajnfeld protiv Branislava Lečića (65), glumca i bivšeg ministra kulture Srbije, doznaje Blic.rs.

Spomenuti srpski portal nema uvid u odluku tužilaštva, a razlozi zbog kojih je kaznena prijava odbačena još nisu poznati.

- Ne bih još uvijek ništa komentirao, zato što ja službeno nemam ta saznanja. Da sam vjerovao medijima i drugima, a ne zakonu, mislio bih da sam monstrum. Ovako ću i sada poštovati zakon i pričekati da me službeno obavijeste, pa ću dati izjavu - rekao je Branislav Lečić za Novosti.

Podsjetimo, Danijela je ispričala da ju je Lečić silovao. Isprva nije htjela otkriti identitet silovatelja, već je navela da se radi o 'moćniku iz filmske industrije koji se neprekidno pojavljuje u javnosti', ali onda je ipak odlučila reći o kome se radi.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u svibnju 2012. godine. Poslije četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje - rekla je u ispovijesti za Insajder.

Kako su stalno radili zajedno i često se viđali, Branislav joj je u jednom trenutku predložio da se nađu, njoj je trebao jedan potpis i nije joj to bilo ništa neuobičajeno pa je sjela s njime u auto.

- S tim da je on mene te noći, na moje moljenje i plakanje i na moje 'ne', odveo nekud gdje ja nisam znala gdje sam, gdje ja nisam mogla izaći iz tog prostora. To je bilo izvan Beograda, negdje na obroncima Beograda, ja ne znam gdje je to bilo, usred noći... I tamo me je mučio, i tamo me je silovao. Ja sam neprestano govorila 'ne', dok god sam mogla - govorila je Danijela.