Odbijali pobjedu, lagali o dobi i htjeli nastupati goli s vukovima

Sada davne 1968. Jugoslavija je sve svoje glasove dala Španjolskoj te se govorilo da je tadašnjoj diktaturi pod Francom pomogla u iznenađujućoj pobjedi. Ni godinama poslije tračevi nisu stali. Pričalo se da je Franco podmitio žirije u cijeloj Europi kako bi popravio ugled Španjolske.

Britanci su bili na rubu pobune jer Cliff Richards i njegova “Congratulations” bili su tek drugi. Pobjedničke pjesme 1968. “La, la, la” i Massial odavno se nitko ne sjeća.

Već prvi Eurosong, 1956., imena “Grand Prix Eurovision de la Chanson”, bio je u švicarskom Luganu, a pobijedila je zemlja domaćin. Nadrljali su Luksemburžani jer, kako nisu poslali pjevača u Švicarsku, svoje su glasove prepustili švicarskim kolegama. No je li to bilo odlučujuće za pobjedu? Pjevačica Lys Assia je pobijedila tajnim glasovanjem žirija, a koja su mjesta zauzeli njezini kolege, do danas se nije doznalo.

Eurosong bez šušura i skandala koji se godinama prepričavaju teško da bi tolike godine bio zanimljiv. No dignute nosove, podbadanja i razne smicalice kako bi se uopće došlo do Eurosonga pamti svaka država. Stariji poznavatelji i danas tvrde da je Jugoslavija svoju prvu pobjedu na Euroviziji mogla upisati već 1985., četiri godine prije Rive.

Na Jugoviziji u Splitu pobijedila je Zorica Kondža koja je u pratnji Josipa Gende pjevala “Pokoru”. Eurovizija je te godine bila dogovorena za 4. svibnja 1985., na petu godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. Nikakvo pjevanje i glazbeno nadmetanje nije dolazilo u obzir na dan žalosti pa je Zorica Kondža ostala bez prilike da zapjeva u švedskom Gothenburgu.

Izrael je 1980. trebao ugostiti Euroviziju, no dogovoreni datum bio je sporan jer se podudarao s Danom sjećanja. Zbog nesretnog datuma Eurovizija nije ni održana u Izraelu. Gotovo identična situacija odvila se samo četiri godine poslije. Ilanit je trebala nastupati s pjesmom “Balalaika”, ali je i treći put datum natjecanja bio sporan pa je Izrael ponovno preskočio natjecanje.

Stariji fanovi pamte i “Vaš šlager sezone” čije je posljednje izdanje, ono iz 1999., ujedno je bilo i izbor BiH za Eurosong. Natjecanje je okončano nadmoćnom pobjedom grupe Hari Mata Hari s pjesmom “Starac i more”. Taman kad je Hari počeo pripreme za Jeruzalem i Eurosong, uslijedilo je bolno otkriće da je frontmen grupe - Hari Varešanović - prije desetak godina pjesmu prodao u Finsku, gdje je i izvedena. “Starac i more” je diskvalificirana, a umjesto nje u Izrael je otišao Dino Merlin koji je u duetu s Francuskinjom Beatrice osvojio sedmo mjesto.

Najveći skandal do tad bio je 1957. kad se danski pjevački duo Birthe Wilke i Gustav Winckler čitavih jedanaest sekundi ljubio u izravnom prijenosu Eurovizije. Uslijedila je i 1969. kad su Španjolska, Velika Britanija, Nizozemska i Francuska pobijedile zahvaljujući promjenama pravilnika za dodjelu bodova. Nakon skandala pravila bodovanja morala su se promijeniti. Austrija se tada povukla iz natjecanja na dvije godine.

Arapske radiotelevizije 1987. bojkotiraju sudjelovanje Izraela tako što tijekom svakog pojavljivanja predstavnika te zemlje uključuju reklamu. Izrael je te godine pobijedio, a samo se Jordan do kraja držao bojkota i na svoju ruku Belgiju proglasio pobjednicom.

Godinu dana prije belgijska pjevačica Sandra Kim sa samo 13 godina postala je najmlađa pobjednica u povijesti Eurosonga. Njezin menadžment je lagao da joj je 15 godina. Djevojčicu nisu diskvalificirali, ali nakon toga je pomaknuta dobna granica na 16 godina.

Ni jedini pobjednici Eurovizije, Rajko Dujmić i grupa Riva, nisu bili pošteđeni skandala. Javnost je bila šokirana što te 1990. u zagrebačkom Lisinskom nije bilo stolca u prvom redu za autora pobjedničke pjesme niti je Riva s “Rock Me” otvorila zagrebački Eurosong. Emilija Kokić rekla je kako se i danas osjeća kao da su joj ukrali nešto važno, a Dujmić da nije bilo mjesta u prvom redu jer se širila bina?!

Prvi transrodni muškarac koji je pjevao na Eurosongu bio je Izraelac umjetničkog imena Dana International. Pobijedio s pjesmom “Diva” 1998. godine na natjecanju u Birminghamu unatoč glasnom prosvjedovanju ultraortodoksnih židova.

Ukrajinski komičar i pjevač Andrij Mikajlovič Danilko, poznatiji kao Verka Serdočka, 2007. je odjeven kao žena osvojio drugo mjesto na Eurosongu u Finskoj.

Još jedan transseksualac slavio je 2014., kad Hrvatska nije imala svojeg predstavnika na Eurosongu. Thomas Neuwirth nastupio je kao Conchita Wurst. Nazivali su ga “bradatom pjevačicom” i “kraljicom Europe”.

Predstavnik Bjelorusije Ivan Saša 2016. godine je poželio na pozornici u Stockholmu nastupiti potpuno gol kako bi gledateljima dočarao smisao svoje pjesme “Help you fly”, koja govori o slobodi. Osim toga, htio je dovesti i vuka da pokaže zajedništvo čovjeka i prirode. Na kraju je odjenuo bijelo odijelo, a dugu plavu kosu svezao u rep, dok su vukovi trčkarali na videozidu iza njega.

Prisjetite se još nekih skandala koji su obilježili Eurosong:

2012. - prateća pjevačica Nine Badrić, Ivana Čabraja uhvaćena u krađi umjetničkih slika u hotelu Hilton u Bakuu

2010. - Nije prošao niti prvi refren pjesme, a Jimmy Jump, koji je inače poznati ekscentrik i koji je poznat po upadima u razne televizijske prijenose, izašao je iz publike i stupio na scenu, te se pokušao uklopiti u scenski nastup

1978. - izraelski klasik 'A-Ba-Ni-Bi' kojeg su izveli Izhar Cohen i Alphabeta rasturili su i odnijeli pobjedu s ogromnih 157 bodova. Popularnost showa je tada bila toliko velika da su Eurosong čak prenosile i neke bliskoistočne zemlje. No, uspjeh Izraela nije dobro prošao u Jordanu, gdje je čak prekinuto emitiranje. Na TV ekranima se pojavila slika žutih narcisa, a nakon toga su jordanske televizijske glavešine proglasile Belgiju službenim pobjednikom, iako se zapravo našla na drugom mjestu

