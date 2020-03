Odgađa se snimanje 'Matrixa', a snimanje prekida i Netflix...

Nakon poruke Idrisa Elbe (47) studiji su objavili da prekidaju snimanje filmova diljem svijeta. Glumac je na Twitteru objavio da nema simptome korona virusa, ali je u samoizolaciji. Nije objavio na kojoj je lokaciji.

- Ustanovljeno je da sam pozitivan na Covid 19. Osjećam se ok, zasad nemam nikakvih simptoma ali sam se izolirao. Ostanite kući i budite pragmatični. Obavještavat ću vas kako sam... Bez panike - napisao je. Objasnio je da se testirao jer je doznao da je u petak bio izložen zaraženoj osobi koju nije identificirao.

Studio Warner Bros rekao je u ponedjeljak da prekida snimanje četvrtog nastavka 'Matrixa' u kojem glumi Keanu Reeves (55) te treći nastavak 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'.

Foto: Warner/DPA/PIXSELL/PA/PIXSELL/

'Matrix' se trebao snimati u Njemačkoj.

Universal Pictures, Netflix Inc i Disney također prekidaju snimanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: FILM