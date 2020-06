Odgodili dodjelu Oscara prvi put u 40 godina, poznat novi datum

<p>Dodjela nagrada Oscar, koja se tradicionalno odvija u veljači, odgođena je zbog pandemije korona virusa, javlja <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/15/entertainment/oscars-delayed/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-06-15T19%3A03%3A25&utm_source=twcnnbrk" target="_blank">CNN</a>. Oscari su se trebali dodjeljivati 28. veljače 2021., no novi datum je 25. travnja. </p><p>Organizatori su se također složili da produže rok za prihvat filmova do kraja veljače 2021. umjesto do kraja prosinca ove godine. Nominacije će se objaviti 15. ožujka iduće godine. </p><p>Još uvijek nije poznato hoće li ceremonija biti uživo ili virtualna. </p><p>Dodjela se sad prvi put odgodila u posljednjih 40 godina. Oscari su odgođeni dosad samo tri puta - tijekom poplava u Los Angelesu 1938. godine, nakon ubojstva Martina Luthera Kinga Jr.-a 1968. te nakon pokušaja atentata na Ronalda Reagana, predsjednika SAD-a 1981.</p><p>Akademija je nedavno izmijenila i pravila tako da filmovi koji debitiraju na streaming servisima ispunjavaju uvjete za nagrade sljedeće godine. Prema prijašnjim, filmovi su mogli biti nominirani samo ako su se prikazivali u kinima u Los Angelesu barem tjedan dana.</p><p>- Filmovi već više od stoljeća igraju bitnu ulogu u pružanju utjehe i inspiracije te zabavljaju ljude tijekom najmračnijih vremena. Ove godine jesu sasvim sigurno. Nadamo se da ćemo ovim potezima pružiti fleksibilnost filmašima koju trebaju za završavanje i izdavanje filmova bez da budu kažnjeni zbog nečega izvan ičije kontrole - rekao je predsjednik Akademije <strong>David Rubin</strong>.</p>