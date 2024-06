Odijela vs. haljina koja otkriva gotovo sve: 'Ovo je suprotnost od onoga kakva sam privatno!'

Da holivudska izdanja nisu rezervirana samo za Ameriku dokaz su naše domaće zvijezde koje su u utorak navečer prošetale crvenim tepihom na “Hall of fameu”. Među brojnim uzvanicima bila je Ella Dvornik, koja na ovakvim događajima često privuče pažnju svojim modnim odabirima. Pozirala je u zelenoj haljini s visokim prorezom i mnoge navela na razmišljanje nosi li donji veš ispod svečane kreacije. Na svom Instagram profilu je otkrila da nije izašla bez gaćica, a za 24sata odakle inspiracija za haljinu.

- Odlučili smo sklopiti posljednje dvije haljine u jednu, ali u novoj boji, zelenoj. To je sad kao moderno - rekla nam je Ella.

Priznala nam je da se ipak najbolje osjeća u trapericama i crnoj majici.

- Kad se pojavim na red carpetu svi budu u šoku, u stilu da me nisu vidjeli našminkanu već godinu dana. Inspiracija ovisi o mom raspoloženju, a to je promjenjivo, no ipak ne toliko često koliko ljudi misle - rekla nam je mlada glazbenica i influencerica.

Ovoga puta za raskošne haljine se nisu odlučile pjevačice Franka Batelić i Jelena Rozga, koje su se pojavile u elegantnim odijelima.

- U potpunosti vjerujem dečkima iz eNVy rooma koji su me ovim odijelom opet oduševili. Sigurna sam da će mi oni ponovno raditi kostime za neku novu turneju u budućnosti - kazala nam je splitska pjevačica.

Na odijelo ove godine nije ostala imuna ni Franka.

- Ovo je zapravo jedan od stajlinga iz mog zadnjeg spota i u ovom odijelu se zaista odlično osjećam. Zapravo se najglamuroznije osjećam u tomu. Odlučila sam se za ovo odijelo jer za mene personificira snagu - rekla nam je istarska pjevačica.

Priznaje da obožava crvene tepihe jer su idealna prilika za druženje s kolegama.

- Uvijek je lijepo sresti kolege jer nemamo puno prilika za razmijeniti koju riječ, a i fora je doći na ovakve događaje da se mogu srediti - poručila je Batelić.

S druge strane, Rozga nam je otkrila da se ne osjeća ugodno na događajima gdje je puno ljudi, a na koje dolazi kao gošća.

- Meni je to nekako neugodno. Uvijek gledam da bude što manje ljudi dok dolazim. Nikad se nisam navikla na to. Mogu i bez toga, ali to je par puta godišnje pa stisnem zube. Volim biti na biti, tamo se najbolje osjećam, a za sve ovo poratno sam dosta sramežljiva - iskreno će glazbena zvijezda, koju čeka niz ljetnih koncerata od Slovenije do Makedonije, a potom i završnica velike regionalne turneje “Minut srca mog” 2. studenog u Sarajevu.