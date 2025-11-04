Odijelo koje je Beckham nosio na ceremoniji dodjele viteške titule inspirirano je kraljem

Novoimenovani Sir David Beckham kaže da je njegov stil za ceremoniju dodjele viteške titule bio nadahnut samim kraljem Charlesom.

Dana 4. studenoga, bivši kapetan engleske nogometne reprezentacije primio je vitešku titulu od kralja Charlesa tijekom svečanosti u dvorcu Windsor, za zasluge u sportu i humanitarnom radu. Beckham je otkrio da se njihov razgovor tijekom događaja dotaknuo – mode.

- Bio je prilično impresioniran mojim odijelom. On je zapravo najelegantnije odjeven muškarac kojeg poznajem, pa je tijekom godina bio inspiracija za mnoge moje modne kombinacije i sigurno je nadahnuo ovu, rekao je 50-godišnji David, prenosi People.

- To je nešto što mi je izradila moja supruga - rekao je o posebno krojenom tamnosivom jutarnjem odijelu koje je dizajnirala njegova supruga, modna dizajnerica i bivša Spice Girl, Victoria Beckham.

- Gledao sam stare slike njega dok je bio mlad, u jutarnjim odijelima, i pomislio da to želim nositi. Pokazao sam ga svojoj supruzi i ona ga je napravila - izjavio je Beckham.

Victoria je bila uz svog supruga, odjevena u posebno izrađenu verziju svoje poznate haljine Bela, s izduženim asimetričnim rubom, izrađenu od prekrasne tkanine u tamnoplavoj nijansi.

Bivši igrač Manchester Uniteda smatra se jednim od najboljih nogometaša svoje generacije, a od aktivnog igranja oprostio se 2013. godine.

Izvan terena, David je od 2005. ambasador UNICEF-a, a 2024. preuzeo je i tu ulogu za King’s Foundation, jednu od osobnih zaklada kralja Charlesa. Bivši „Najseksepilniji muškarac svijeta“ prema časopisu People sada je službeno Sir David Beckham, dok će se njegova supruga titulirati kao Lady Beckham.

Ovaj moćni par već je ranije imao kraljevska priznanja – David je 2003. od pokojne kraljice Elizabete II. primio Orden Britanskog Carstva (OBE), dok je Victoria 2017. od princa Williama dobila svoj OBE za doprinos modi i humanitarnom radu.

David je ranije za sebe rekao da je „veliki rojalist“ te da potječe iz obitelji s dubokim poštovanjem prema britanskoj monarhiji. Kada je u rujnu 2022. lijes kraljice Elizabete bio izložen u Westminsterskoj dvorani, Beckham se čak pridružio građanima u redu i čekao 12 sati kako bi joj odao počast.