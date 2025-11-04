Obavijesti

Show

Komentari 0
POČASNI NASLOV

David Beckham postao je vitez!

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
David Beckham postao je vitez!
3
Foto: Profimedia

Britanski monarh bivšem je nogometašu dodijelio veliku čast omogućivši mu da imenu doda naslov 'Sir'. Događaj je to koji je ovaj veliki humanitarac čekao godinama

Nakon dugog čekanja i mnogo neuspjelih pokušaja, David Beckham napokon je proglašen vitezom. Bivši nogometaš u utorak je sa suprugom Victoriom stigao u palaču Windsor gdje je od kralja Charlesa napokon primio ovu posebnu počast te pravo da ispred svojeg imena postavi titulu 'Sir'.

'NIKADA NISAM LAGALA' Victoria Beckham nikada nije potvrdila šuškanja o Davidovoj aferi, no ljubavnica tvrdi drugo
Victoria Beckham nikada nije potvrdila šuškanja o Davidovoj aferi, no ljubavnica tvrdi drugo

Ovu je nagradu za svoj trud zaslužio svojim doprinosom britanskom nogometu, budući da je za domovinu upisao 115 nastupa, a kapetan je bio čak 59 puta. Osvojio je 15 trofeja i igrao na pet internacionalnih turnira. Prije nego što se umirovio 2013. godine, Beckham je igrao za Real Madrid, LA Galaxy, Paris Sint-Germain te AC Milan.

David Beckham objavio je umirovljenje na kraju ove sezone
Foto: Phil Noble

Osim toga, prepoznat je i kao veliki humanitarac koji je od 2005. godine ambasador organizacije UNICEF. Činjenicu da je cijeloga života bio 'rojalist' potvrđuje i to da je prošle godine ovaj bivši nogometaš imenovan i ambasadorom 'The King's Foundation', humanitarne organizacije koju je osnovao sam kralj još 1990.

DRUŽILI SU SE Viralna fotka: David Beckham i Jackie Chan snimljeni u društvu gorostasnih košarkaških ikona
Viralna fotka: David Beckham i Jackie Chan snimljeni u društvu gorostasnih košarkaških ikona

Ovaj je bivši nogometaš poznat i po svojim modnim kombinacijama, a za ovu svečanu prigodu elegantno odijelo mu je dizajnirala supruga Victoria, bivša članica grupe 'Spice Girls' i modna kreatorica.  Jedan je izvor za Daily Mail ispričao kako je Beckham uvijek zezao svoju suprugu da mu nikada nije ništa dizajnirala pa je to učinila sada, posebno za ovaj svečani  trenutak. 'Činjenica da David nosi kreaciju Victorije Beckham će poseban dan učiniti još posebnijim', ispričao je izvor.

Launch of documentary series "Victoria Beckham" on Netflix, in London
Foto: Jaimi Joy

Osim njih, svečanosti su nazočili i Davidovi roditelji Sandra i Ted. Upravo su oni vjerojatno zaslužni za nogometaševu ljubav prema kraljevskoj obitelji budući da je jednom prilikom za Town & Country rekao: 'Odgojen sam u obitelji i kućanstvu koje je obožavalo i voljelo sve u vezi kraljevske obitelji'.

GALERIJA SAVRŠENSTVA FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči
KAKO SE VI BUDITE?

FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči

Brojne slavne djevojke čim otvore oči, vole 'okinuti' selfie i pokazati pratiteljima kako izgledaju prirodne i bez šminke na licu. No, mnogi primijete i druge detalje koje se kriju u krevetu...
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
GALERIJA SAVRŠENSTVA

FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

Časopis People skoro 40 godina objavljuje listu najatraktivnijih muškaraca na svijetu. Mnogi su muškarci nosili tu titulu, a neki od njih i više puta...
FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine
LIJEPA LAURA

FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Hrvatska misica Laura Gnjatović otputovala je na Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Ono što mnogi ne znaju je da je ova ljepotica visoka više od 190 centimetara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025