David Beckham postao je vitez!

Nakon dugog čekanja i mnogo neuspjelih pokušaja, David Beckham napokon je proglašen vitezom. Bivši nogometaš u utorak je sa suprugom Victoriom stigao u palaču Windsor gdje je od kralja Charlesa napokon primio ovu posebnu počast te pravo da ispred svojeg imena postavi titulu 'Sir'.

Ovu je nagradu za svoj trud zaslužio svojim doprinosom britanskom nogometu, budući da je za domovinu upisao 115 nastupa, a kapetan je bio čak 59 puta. Osvojio je 15 trofeja i igrao na pet internacionalnih turnira. Prije nego što se umirovio 2013. godine, Beckham je igrao za Real Madrid, LA Galaxy, Paris Sint-Germain te AC Milan.

Foto: Phil Noble

Osim toga, prepoznat je i kao veliki humanitarac koji je od 2005. godine ambasador organizacije UNICEF. Činjenicu da je cijeloga života bio 'rojalist' potvrđuje i to da je prošle godine ovaj bivši nogometaš imenovan i ambasadorom 'The King's Foundation', humanitarne organizacije koju je osnovao sam kralj još 1990.

Ovaj je bivši nogometaš poznat i po svojim modnim kombinacijama, a za ovu svečanu prigodu elegantno odijelo mu je dizajnirala supruga Victoria, bivša članica grupe 'Spice Girls' i modna kreatorica. Jedan je izvor za Daily Mail ispričao kako je Beckham uvijek zezao svoju suprugu da mu nikada nije ništa dizajnirala pa je to učinila sada, posebno za ovaj svečani trenutak. 'Činjenica da David nosi kreaciju Victorije Beckham će poseban dan učiniti još posebnijim', ispričao je izvor.

Foto: Jaimi Joy

Osim njih, svečanosti su nazočili i Davidovi roditelji Sandra i Ted. Upravo su oni vjerojatno zaslužni za nogometaševu ljubav prema kraljevskoj obitelji budući da je jednom prilikom za Town & Country rekao: 'Odgojen sam u obitelji i kućanstvu koje je obožavalo i voljelo sve u vezi kraljevske obitelji'.