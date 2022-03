Odjevena, a gola: Halsey otkrila atribute u atraktivnoj kreaciji

Pjevačica Halsey (27) pojavila se u poprilično izazovnoj kombinaciji na dodjeli nagrada iHeartRadio u Los Angelesu. Pokazala je više nego što je sakrila te takva odvažno pozirala fotografima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Odlučila se za neobičan kombinezon koji ima proreze kod stražnjice, dok je gornji dio kombinezona 'upotpunjen' samo grudnjakom.

Fotografije s dodjele nagrade objavila je ponosno i na svome Instagram profilu gdje ju prati 28,8 milijuna ljudi.

'Ti si ikona', 'Ovo je predobro', 'Jako si seksi', 'Ti nisi žena, ti si božica', 'Kakva kraljica' - samo su neki od komentara.

Inače, Haley je čak dva puta nominirana za Grammyja, uz to ima i nagradu Billboard te MTV Video nagradu. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući pjesmama 'Closer', 'Without me', te 'Bad at Love'.

