Odlazi u povijest: 'Došli su bez najave i počeli rušiti Sidro...'

Četiri je ujutro. Vi ste u, ajmo tako reći, polutrijeznom stanju, željni ste još zabave, a izbora nema puno. Ali ima Sidro. Tj., bilo je Sidro. To možda nije bio najljepši klub niti se mogao “pohvaliti” ugodnim mirisima, no svakako je imao dušu, što potvrđuje činjenica da se u njemu uvijek tražilo mjesto više.

Klub je na službenoj Facebook stranici u četvrtak ujutro objavio fotografije i napisao: “Jutros započelo rušenje Sidra”. Nakon toga smo otišli na mjesto događaja i imali što vidjeti. Klub je u neprepoznatljivu stanju, a tamo su nas dočekali radnici koji su neumorno rušili omiljeno partijanersko mjesto u gradu. Na naše inzistiranje da nam kažu tko ih je poslao, jedan od radnika nam je kroz smijeh odgovorio: “Milan”, aludirajući na zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića (63).

Svi radnici su bili jednako odjeveni, a na uniformama im je pisalo “GRADITELJ SVRATIŠTA”.

- Odlučili su da je to ruglo grada i da treba srušiti. Došli su u osam ujutro bez najave, bez papira, bez prava na žalbu. Imali smo jedan sat za iseliti. Nismo to očekivali i mislili smo da će se to dogoditi možda na proljeće, a ne sad iz čista mira. Trebali smo imati oproštajnu feštu, a sad se nismo stigli ni propisno oprostiti - rekao je za Večernji list Ivan Stojanović, jedan od članova upravnog odbora Sidra. Sa službene stranice Sidra spojili su nas s gospođom Ivonom Vrsaljko, koju je Stojanović ovlastio za komuniciranje s medijima.

- Stojanović je uvjeren kako je Grad Zagreb kriv za rušenje Sidra jer ga smatraju ruglom. Gradu je taj klub trn u oku i uvjereni su da je smetnja ‘Ljetu na Savi’ - rekla nam je Vrsaljko, članica udruge Crkva svetog Maradone. Ta udruga bavi se promicanjem kulture i okuplja fanove Sidra.

- Ovom gradu je očito cilj ugasiti alternativnu scenu - dodala je. Da je brodić na Savi blizu okretišta tramvaja na Savskome mostu uistinu bio omiljeno partijanersko mjesto Zagrepčana, pokazuju komentari na društvenim mrežama. “Ode dio naše mladosti i ludosti,”, “Tu smo najbolja studentska jutra proveli... Kakva šteta za buduće generacije”, “Vrijeme da se krene”, “Više se nikad neće slušati isto”..., pisali su ljutiti i razočarani fanovi kluba. Inače, na službenim stranicama tvrtke “GRADITELJ SVRATIŠTA”, koja ruši kultni klub, ponosno stoji: “Naše je građevinsko poslanje vrhunska materijalizacija novoga i održavanje postojećega. Na društveno opravdan način.

Činimo sve kako bismo u tome bili najbolji, a Vi što zadovoljniji”. Dok su to pisali, sigurno nisu slutili da će izazvati nezadovoljstvo brojnih studenata i svih željnih brojne zabave kojima je ovaj klub obilježio najbolje godine života. Kako bilo, Sidro polako nestaje, a što će i hoće li ga nešto zamijeniti, ne zna se...

