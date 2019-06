Odlučila? Brena prodaje vilu u Beogradu za 15 milijuna kuna

Srpska pjevačica Lepa Brena (58) i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović (55), navodno će napraviti jedan novi 'korak' u svom životu.

Foto: Instagram

Naime, supružnici su se odlučili prodati svoju luksuznu vilu na Bežanijskoj kosi za 15 milijuna kuna (dva milijuna eura), saznaje Kurir.

Kuća koju dugo posjeduju postala je prevelika pa su se dogovorili kupiti manju kuću u urbanom beogradskom naselju Dedinju ili na Senjaku.

Foto: Instagram

- Kada su Živojinovići kupovali kuću na Bežaniji, željeli su da bude što veća zbog djece. S vremenom su je još i nadograđivali pa je ona sada jedna od najvećih u tom kraju. O luksuzu ne treba ni govoriti. Materijal od kojeg je građena je vrlo kvalitetan, unutrašnjost je zaista prelijepa i dosta novca je uloženo u njihov dom. Cijena od dva milijuna eura je sasvim u redu i ne čudi me što je neće htjeti spustiti. Odluku o prodaji kuće donijeli su tek nedavno, tako da malo ljudi zna za to - rekao je izvor za Kurir te dodao kako je razlog prodaje kuće to što su im se djeca osamostalila.

- Prvo se odselio Filip kada je počeo živjeti s Aleksandrom, a prije nekoliko mjeseci i Stefan koji je kupio stan u kojem sada živi. U vili su ostali samo Brena, Boba i Viktor iako će se i on uskoro preseliti. Brenina želja je i ranije bila da se presele na Dedinje ili Senjak, više joj se sviđaju ti dijelovi grada nego ovaj u kojem trenutno živi. Sad je idealna prilika da ispuni svoj san. Nova kuća koju budu kupili bit će znatno manja, ne više od 300 kvadrata - dodao je.

Foto: Privatni album

Brena je nedavno na srpskoj televiziji pokazala kako izgleda njezin luksuzni dom u Beogradu.

Vila ima tursku saunu, dva bazena, a uz glavnu kuću, Lepa Brena je sagradila i kuću za poslovni prostor u kojem su čak živjeli kandidati 'Zvezde Granda'. Kroz cijelu kuću dominiraju motivi zlatnih nijansi.

Foto: Instagram

- Sva djeca koja nisu bila iz Beograda, a natjecala su se, spavala su kod nje - rekao je susjed. Prošle godine, Lepa Brena i suprug Bobo kupili su novu vilu na Floridi za 1,5 milijun eura (oko 11 milijuna kuna). Kuća s pogledom na more ima tri spavaće sobe, tri kupaonice, dvije gostinjske sobe, a sadrži i teretanu, spa i bazen. Na renoviranje je Brena izdvojila 500 tisuća eura (oko 3,7 milijuna kuna).