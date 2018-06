Odolio iskušenju: Grdi nije virio u bujni dekolte Nives Celzijus

Nives i ja smo dugo prijatelji. Nisam virio u njezin dekolte, nisam bio raspoložen, rekao je Mladen Grdović (59) koji je sjedio do Nives Celzijus (36). Pjevačica i spisateljica u Vodicama na CMC festivalu odjenula je seksi crni kombinezon dekoltiran do pupka. Grdović je ostao imun na njezine čari, ali ne i Zlatko Pejaković (68).

- Jako sam sretan kad se svi s podija maknu pa imam predivan pogled - rekao je Pejaković i pokazao na Nives. Pjevačica mu je osmijehom zahvalila na komplimentu, a Zlatko ju je izveo na pozornicu i zajedno su zapjevali "Nećemo noćas doma".

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Njegov komentar mi je bio jako sladak. Zlatko i ja smo već godinama jako dobri prijatelji i on je jedan od rijetkih koji me podržava u svemu što radim - dodala je Nives. Pjevačica je prštila seksepilom i za njom se okretao cijeli grad. Rekla je da to nije zbog kombinezona već radi njezine osobnosti. "Tri mušketira" pjevali su jedan za drugim, a sva trojica bi željeli da im se pridruži i princeza.

- Nives je apsolutno naša princeza, bilo bi odlično da i snimimo pjesmu s njom - rekao je Pejaković.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prvi je na pozornicu izašao Grdović s kojim su svi gosti odmah zapjevali "Evo mene moji ljudi". Zadranin je pojasnio da pjeva prvi jer mu je tako naredio Jasmin Stavros. Odmah je napravio odličnu atmosferu i kolegi poručio: 'Stavros, nemoj me gađati krumpirima!'.

Kad je Jasmin Stavros zapjevao "Umoran" i druge velike hitove, Grdović je sjedio za stolom, pjevušio i pokazao da zna tekstove svih njegovih pjesama.

Na glavnoj pozornici CMC festivala pjevali su Domenica, Sergej Ćetković (42), Lidija Bačić (32), za čijeg je nastupa pljusnula jaka kiša i nestalo je struje. Vrlo brzo na pozornicu su izašli i Ivan Zak (39) i Željko Bebek (72) no zbog lošeg vremena slušalo ih je tek stotinjak ljudi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Vodice su to, mora biti vodeno - našalio se Zak koji je pjevao svoje najveće hitove, među kojima i "Bolja od najbolje".

- Mokri smo do kože, ali ne želimo propustiti našeg miljenika - rekao je jedan od fanova Ivana Zaka.