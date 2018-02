Tijina ispovijest: 'Moj biološki otac bio je nasilni alkoholičar'

Zagrepčanka Tia Jurčić (33), koja je nakon udaje za sportskog menadžera Marija Mamića uzela suprugovo prezime, oduvijek je bila dio javne scene zbog svog poočima, političara Ljube Jurčića, koji ju je posvojio kad je u mladosti ostala bez roditelja.

Tijekom svih tih godina Tia uglavnom je izbjegavala medijska istupanja no u ekskluzivnoj ispovijesti za Story, ogolila je dušu.

U braku s Marijem, ističe, istinski uživa.

Foto: Robert Gašpert

- Najvažnije mi je u životu znati da imam partnera koji je uz mene te mi je ujedno i najbolji prijatelj. Unio mi je mir i donio osmijeh na lice svaki dan - rekla je Tia.

Tia, koja se trenutno bavi marketingom, kaže da joj je teško govoriti o sebi, no opisala bi se kao iskrena i izravna osoba koja je dobar prijatelj i odan partner.

Foto: Instagram

- S obzirom na moje životne okolnosti i na sve što sam proživjela, rekla bih da me krasni mnogo osobina koje sigurno ne bih otkrila da situacija nije bila takva. Kada dolaziš iz doma gdje bolest oduzima život svim najbližim članovima obitelji, gdje biološki otac bira alkohol i agresivnost prije svog djeteta, odrastaš na ulici i vidiš pravo zlo i dobro, počneš na sve gledati drukčije - iskreno je rekla Tia. Iz svega je, dodaje, izišla kao pozitivna osoba koja ne trpi nepravdu.

- Moj biološki otac bio je alkoholičar i nasilnik. Upravo zato nikad nisam popila kap alkohola niti probala ikakva opojna sredstva. Vidjela sam u što to pretvara osobu, pa mi ni u izlascima nije palo na pamet da se pretvaram u nešto što nisam - otkriva Mamićeva supruga.

Tiju je u životu snašla još jedna velika tragedija. Na 12. rođendan ostala je bez majke, koja je preminula od posljedice teške bolesti. Za majkom, kaže, nikada nije prestala tugovati, ali je, dodaje, naučila živjeti sa gubicima.

Foto: Instagram

Bivši saborski zastupnik i ministar, Ljubo Jurčić izjavio je da se nikad ne petlja u Tijin privatni život. Iako joj nije biološki otac, Ljubu ne zove poočimom.

- On je moja obitelj, naučio me da budem borac od malih nogu, što i jesam. Prošli smo puno toga zajedno, učili zajedno, smijali se i plakali, oslanjali se jedno na drugoga. Ne petlja se u moj život, poštuje sve moje odluke, savjetuje me i danas, i poslovno i privatno - izjavila je Tia, koja iz prvog braka s košarkašem Chrisom Warrenom (36) ima sina Domenicka (7).

- Domenick je predivan dječak koji je unio toliko ljubavi u moj život. Moje sve - rekla je ponosna majka.