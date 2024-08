Odrastao je u siromaštvu, a sad zarađuje milijune: Tom Cruise zbog scijentologije ne viđa kćer

Holivudski glumac Tom Cruise (62) oduševio je u nedjelju navečer publiku diljem svijeta koja je pratila svečano zatvaranje Olimpijskih igara u Parizu kada se s vrha stadiona spustio užetom dok je svirala američka himna, a nakon toga je preuzeo olimpijsku zastavu koja će se 2028. vijoriti u Los Angelesu.

U posljednje vrijeme Cruise privlači pozornost javnosti nakon što se u par navrata pojavio s mladom pjevačicom, Victorijom Canal (25), no ona je zanijekala da između njih postoji išta više od prijateljskog odnosa.

Ceremonies - Paris 2024 Closing Ceremony | Foto: Phil Noble

- Ovo je doslovno ludilo, ali očigledno tabloidi misle da izlazim s Tomom Cruiseom. Žao mi je, ali ne izlazim s tim čovjekom, iako je draga osoba i umjetnik. Nikad nisam mislila da ću to morati razjasniti na glas - poručila je na društvenim mrežama nedavno.

S kćeri Suri nije u kontaktu već 12 godina

Ranije ga se također prozivalo i zbog lošeg, odnosno nepostojećeg odnosa s kćeri Suri, koju je dobio u braku s glumicom Katie Holmes. Suri je nedavno čak i promijenila prezime kako je se više ne bi povezivalo sa slavnim ocem, s kojim navodno nije u kontaktu već 12 godina, otkako se razveo od Holmes. Uzrok kraha braka bila je scijentologija, a Katie je htjela svoje dijete zaštititi od toga.

Je li Suri Cruise postala prevelika za nošenje na rukama? | Foto: Jackson Lee/starmaxinc.com

Iako je danas jedan od najplaćenijih glumaca na svijetu, Cruise je odrastao u siromaštvu u gradu Syracuse u državi New York, a glumačku je karijeru započeo sporednim ulogama tijekom osamdesetih godina. No, gluma mu nije bila san kad je bio dječak, već je silno htio postati svećenik. Nakon nekoliko manjih uloga, Tom je shvatio da mu se ta karijera sviđa. Proslavio se filmom 'Top Gun', a uslijedili su 'Rain Man', 'Born on the Fourth od July' nakon čega su došle i nagrade...

Početkom 90-ih, Cruise je glumio u filmu 'Intervju s vampirom' uz Brada Pitta i Antonia Banderasa, a zatim je briljirao u filmu 'Nemoguća misija'. Druga nominacija za Oskara uslijedila je za film 'Jerry Maguire'.

Syracuse: 3.7.1962. ro?en glumac Tom Cruise | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Prva supruga ga uvela u scijentologiju

Prva supruga bila mu je Mimi Rogers, koja je i odrastala uz scijentologiju te je i uvela Cruisea u tu religiju. Bili su u braku kratko, do 1990. kada je upoznao Nicole Kidman na setu filma 'Dani groma'. S njom je posvojio dvoje djece. Bili su u braku do 2001.

Sa 16 godina mlađom Katie Holmes započeo je vezu 2005. godine na snimanju filma 'Nemoguća misija 3'. Prošlo je svega mjesec dana otkako su se upoznali, a svima je već bilo jasno da se između njih nešto događa. Nisu se ni skrivali, već su zaljubljeno šetali po Rimu. U jesen iste godine, Holmes je bila trudna, a Tom je imao bizarne zahtjeve koje je trebala poštivati - primjerice, morala je biti tiho na porodu.

Kako je izgledala ljubav Katie Holmes i Toma Cruisea | Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

Prema scijentološkoj crkvi, tijekom poroda mora biti apsolutna tišina, a žena koja se porađa se mora suzdržati od pričanja i vikanja, jer vjeruju da to može naštetiti djetetu. U proljeće 2006. na svijet je stigla djevojčica koju su novopečeni roditelji nazvali Suri. Kako je dvojac tada rekao, to je ime koje ima značenje i na hebrejskom i na perzijskom; na hebrejskom znači princeza, a na perzijskom crvena ruža.

Cruise i dalje aktivno snima filmove te bi iduće godine trebao izaći osmi nastavak filma iz franšize 'Nemoguća misija'.