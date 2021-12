Nina Martina Korbar (28) većini gledatelja je poznata kao natjecateljica showa 'Život na vagi' nakon kojega je nastavila zdravim životom, a sad su upoznali i njezin pjevački talent u 'Supertalentu'. Martina je dospjela u polufinale, no bila je primorana odustati zbog pozitivnog rezultata testa na korona virus. Gledatelje je ta vijest razočarala, no razumjeli su ju.

- Neka puste snimku s generalne probe - dala je ideju jedna od pratiteljica, na što joj je Nina odgovorila:

POGLEDAJTE VIDEO:

- Da bar, ali ne funkcionira to tako - napisala je.

- I ja sam tužna što te neću dalje gledati život ide dalje, dokazala si da možeš, slijedi svoje srce i nemoj odustati od svojih snova! Ti si za nas pobjednica - podržala ju je obožavateljica.

Nina je uz fotku iz showa napisala objašnjenje te izrazila koliko joj je žao što neće sudjelovati.

- Dragi svi, ne znam kako započeti sa ovom objavom i kako vam ovo reći jer sam i sama u šoku, ali nažalost moj put u 'Supertalentu' je završio baš onda kad je trebao zasjati u punom sjaju - započela je objavu, pa objasnila da joj je bilo u planu pjevati pjesmu Nine Badrić, 'Moja ljubav'.

- Marija Husar i ja smo imale nekoliko proba i bile smo jako uzbuđene oko nastupa, ali nažalost sve je to ostalo na ideji jer sam 2 dana nakon generalne probe bila pozitivna na corona virus i iz tog razloga sam bila “primorana” odustati od daljnjeg natjecanja i snimanja polufinalne emisije. Ta činjenica me šokirala, rastužila, rasplakala, ostavila me bez teksta. Nevjerica da ne ću nastupati i da više nisam u Supertalentu je i dalje prisutna i ta činjenica me još uvijek boli.

Zahvalila se publici na ogromnoj podršci koju su joj pružili, te im otkrila da joj to jako puno znači, no ne zna hoće li se ponovno prijaviti u natjecanje.