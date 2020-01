Odustao i uzeo 125.000 kuna: To pitanje ni publika nije znala

U vrijeme odlaska na brojne skijaške destinacije, šansu da "odvozi slalom" kroz 15 pitanja u ovotjednom "Milijunašu" dobio je prvi večerašnji "najbrži prst", Zvonimir Vlahović iz Zagreba. Diplomirani inženjer građevinarstva pokazao je izvrsno znanje, ali i logiku te hrabrost, kući ponijevši 125.000 kuna. Na svom je putu prilično štedio džokere pa ih je iskoristio na ukupno dva pitanja.

Prvo je bilo ono za prelazak drugoga praga. Čestice ne tvore pravilnu kristalnu rešetku u dijamantu, staklu, kuhinjskoj soli ili ledu? Glasilo je 10. pitanje na kojemu je, ne bi li dobio suženi izbor ponuđenih odgovora, zatražio džoker "pola-pola". Nakon što su ostali dijamant i staklo, Zvonimir se odlučio za staklo i osvojio 32.000 kuna.

Foto: HRT

Kada se učinilo da će džokera zatražiti i na sljedećem pitanju, nakon razmišljanja i svojevrsne eliminacije vrlo smjelo je ponudio konačan odgovor rekavši da je u romanu "Ono" Stephena Kinga (a ne u ostvarenjima "Groblje kućnih ljubimaca", "Snovolovka" ili "Pod kupolom") "Klubu gubitnika" traumatično bilo ljeto '58., ali i ljeto 27 godina poslije.

Foto: HRT

Posebno ga je obradovalo 12., glazbeno pitanje za 125.000 kuna u kojemu se tražilo ime benda koji je 1969. nastupio na Woodstocku. Voli takvu vrstu glazbe pa je odmah znalački naglasio da nije riječ o Beatlesima, niti o grupama The Doors i The Rolling Stones već o sastavu The Who.

Foto: HRT

Je li se osam vozača zaputilo iz Zagreba u prvoj hrvatskoj automobilističkoj utrci 8. rujna 1912. u Karlovac, Varaždin, Sisak ili Samobor? Bilo je to pitanje za četvrt milijuna kuna na kojemu je ispucao posljednje džokere. Prvo je zatražio pomoć publike, a ona je najviše glasova, 55 posto, dala Samoboru. Potom je upotrijebio i džoker zovi koji mu je, čuvši pitanje, simpatično izjavio - Morat ćeš drugi džoker iskoristiti.

Zvonimir nije dvojio; odustao je, naposljetku ustvrdivši kako bi rekao Samobor. No, točan je odgovor Varaždin, kojemu je publika dala svega sedam posto glasova.

Foto: HRT

Izvrsnom Zvonimirovu prethodio je nastup Jakova Smilovića, nastavljača iz prošle emisije. Jakov je otvorio "Milijunaša" pitanjem za 16.000 kuna, a kao "miraz" u ovotjedno izdanje kviza ponio je i dva džokera - "pitaj publiku" i "zovi".

Foto: HRT

Točno je odgovorio da se maratonska utrka trči 26,2 zemaljske milje. No zapeo je na pitanju za prelazak drugoga praga ne znajući koja predstava praizvedena 1952. tradicionalno završava molbom publici da nikome ne otkrije identitet ubojice. Ponuđene su bile "Mišolovka", "Tko se boji Virginije Woolf?", "Smrt trgovačkog putnika" i "Buba u uhu".

Foto: HRT

Pitao je publiku koja je najviše glasova, 36 posto, dala "Mišolovki". Odluka je potom pala i na upotrebu posljednjega džokera.

- Ništa mi ne govori, Jakove, rekao mu je džoker "zovi" nakon čega je natjecatelj odlučio ne riskirati i kući ponijeti 16.000 kuna.

