Oduzeo si je život jer je bio uvjeren kako više nije smiješan

Spremala sam se na spavanje kad me Robin pogledao i rekao mi 'Laku noć ljubavi'. Za par trenutaka sam ga vidjela s tabletom u rukama. Izgledao je kao da nešto radi i baš sam pomislila kako mu je bolje. Opet me pogledao i dva puta rekao 'laku noć' - ispričala je udovica prerano preminulog glumca, komičara i filantropa Robin Williamsa, Susan Scheider (54) za televizijski program Good Morning America. To su bile njegove, kako tvrdi, posljednje riječi.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, Robin Williams počinio je samoubojstvo u 63. godini života u kolovozu 2014.

Za tjedan dana izlazi o životu i smrti komičara koju će pod imenom 'Robin' objaviti novinar Dave Itzkoff (42).

- Nakon svakog radnog dana mi je doslovno jecao na rukama. Bilo je užasno. Nepodnošljivo - ispričala je nedavno kolegica i prijateljica pokojnog Robin Williamsa, vizažistica Cheri Minns,

Dodala je i kako je Wiliams 'prvi živčani slom' doživio 2013. na snimanju filma 'Noć u muzeju; tajna grobnice'.

Foto: Screenshot

- Noći sam provodila na internetu istražujući 'Kako se nositi sa paranojom' da mu slučajno ne bih nešto krivo savjetovala. Rekla sam svima oko njega, njegovim najbližim prijateljima, da sam samo vizažist i da mislim da se nisam u stanju nositi s onim kroz što on prolazi - ispričala je Minns i dodala kako bi svaki njezin pokušaj da uvjeri glumca da se treba nastaviti boriti i raditi na svom samopouzdanju završio neslavno.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Williams bi na njezine pokušaje da mu pomogne uvijek odgovarao isto - da 'ne može i da je zaboravio kako biti smiješan'.

Foto: REUTERS/PXL

U biografiji imena 'Robin' su po prvi put objavljeni neki podaci u vezi glumčeve bolesti. Williamsu je te kobne 2014. dijagnosticirana Parkinsova bolest, a kasnije će obdukcija pokazati da je zapravo bila riječ o takozvanoj 'Lewy body demenciji' (demencija Lewy tjelešca) - progresivnoj bolesti koje uzrokuje demenciju, gubitak motoričkih funkcija i depresiju.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

- Osim što je imao problema s pamćenjem zbog čega bi ponekad zaboravljao i tekstove na probama, Robin je imao i druge simptome poput nesanice, bolova u prsima, gubitka osjetila mirisa i problema s mokrenjem. Bilo je to kao da igramo 'Kolo sreće' i pogađamo koji će ga simptom mučiti ovaj mjesec - rekla je supruga preminulog glumca Susan Scheider , priznajući kako je ponekad znala pomisliti kako je Wiliams zapravo hipohondar.

Foto: Profimedia

Danas, kaže, zna da nije umišljao simptome, kao i da se nije ubio jer je 'samo bio depresivan' već ozbiljno bolestan. Za njim su ostala i djeca Zachary Pym Williams (35) kojeg je dobio iz svog prvog braka sa glumicom Valerie Vellardi (58), te Zelda Williams (28) i Cody Alan Williams (26) iz braka sa producenticom Marshom Garces (61) .