Odvjetnica Dujmića: Rajko me svaki dan pita kako je Snježana

Sa Snježanom Dujmić nisam u kontaktu, ali znam da nije posjetila Rajka pa pretpostavljam da to ne želi, rekla je Sandra Hančić, odvjetnica Rajka Dujmića (65).

Skladatelju su produljili pritvor i još je u zatvoru u Remetincu. Njegova supruga Snježana ne prestaje plakati. Na poziv 24sata, drhtavim glasom, na rubu snaga, tek je uspjela izgovoriti da ne može govoriti o delikatnoj obiteljskoj situaciji.

Kad je dala iskaz na Županijskom sudu u Zagrebu, na sudu je bio i Rajko, a kako nam je ranije rekla Hančić, supružnici se nisu pozdravili ni zagrlili. Uopće nisu komunicirali.

Samo koji mjesec kasnije svaki Rajkov razgovor s odvjetnicom, započinje s 'Kako je Snježana? Je li dobro?'. Skladatelja su priveli zbog dvaju kaznenih djela: prijetnje i tjelesne ozljede. U srpnju je bio u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj. Tamo ga je posjetio dugogodišnji prijatelj, glazbenik Vlado Kalember (66).

- Posjeti su kratki, traju 10 minuta i uvijek su u prisustvu medicinskog osoblja. Bilo mu je jako drago da sam došao, djelovao je dobro. Ta prostorija za posjete izgleda kao učionica, ima stolove, klupe, pa i ploču. Rajko je bio u pidžami. Pričali smo o običnim, svakodnevnim stvarima i vrlo brzo se čulo: ‘Ljubazno molim da se razgovor privede kraju’ - rekao je Kalember.

Pjevač Srebrnih krila davnih je godina želio da mu se Rajko pridruži u bendu. Dujmić je to odbio jer nije mogao ostaviti Nove fosile. Takvo što Rajko je smatrao izdajom. Kalember je poziv ponovio i kad su ga Novi fosili izbacili iz benda, no Rajko se tad zatvorio u sebe. Govorio je da se okrenuo novom poslu.

Odvjetnica dodaje da ga i drugi prijatelji posjećuju. Kaže i da Rajko nije bio iznenađen produljenjem pritvora. Tijekom ranijih razgovora objasnila mu je da postoji i takva mogućnost.

- Sud mu je produljio pritvor jer smatra da bi mogao ponoviti to djelo. U pritvoru može biti tri mjeseca do donošenja prvostupanjske presude. To znači da se za mjesec dana mora donijeti presuda - rekla je Hančić, koja se nada da bi skladatelj mogao izaći iz pritvora jer su se žalili na rješenje o produljenju istražnog zatvora.

Smatra kako postoje druge mjere opreza koje imaju isti učinak. Neke od njih su privremeno udaljenje iz zajedničkog doma, zabrana približavanja i kontaktiranja, zabrana uznemiravanja... Usvoji li sud njihovu žalbu, supružnici će biti odvojeni mjesecima. Njihova priča je počela 1982. Dosad je par prolazio brojna iskušenja i sve ih prebrodio.

Najgora kriza bila je 2009., kad je cijela estrada brujala o razvodu. Dujmić za to nije htio ni čuti, uvijek je govorio da je ona njegova jedina ljubav. Posvetio joj je i pjesmu 'Dijete sreće'. Volio je istaknuti da se takva ljubav dogodi jednom u životu.

Upoznali su se u Primoštenu 27. srpnja 1982. godine na terasi hotela Aurora. Rajko je svirao s Novim fosilima, a Snježana je mami htjela donijeti autogram Đurđice Barlović.

Puno romantičnih gesti Rajko je napravio za Snježanu. Zaručivao ju je dvaput. Vjenčanje, 2. prosinca 1990. godine, pamte po tome što nije bilo u subotu, nego u utorak. Dijelovi s njihova vjenčanja su u spotu 'Kad budemo ja i ti 63'. Volio ju je iznenaditi sitnicama, darivati joj bukete cvijeća. Od tada je prošlo 37 godina, a njihova priča danas ima još neizvjestan sudski epilog.

