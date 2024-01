Stručnjaci za 24sata o bitkama za skrbništvo: 'Ovaj slučaj treba biti motiv za promjenu sustava'

Odluka Vrhovnog suda kojom se poništava presuda o zajedničkom skrbništvu Severine i Milana Popovića te se dijete vraća ocu izazvala je burne reakcije u javnosti. Na društvenim mrežama brojni su pozivali i na prosvjede, objavljena je i peticija, a reagirali su na nju šef Vrhovnog suda, suci, pa i predsjednik Zoran Milanović. Ova pravna borba oca i majke traje gotovo cijelo desetljeće te je trenutno cijeli slučaj vraćen na Županijski sud, a dijete ocu, što znači da ga pjevačica može viđati dva puta tjedno, svaki drugi vikend, za školske praznike... Do ovog rješenja Vrhovnog suda dijete je dva tjedna živjelo s ocem pa dva tjedna s majkom.

Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

- Taj dječak vjerojatno je sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi - komentirao je i predsjednik države Zoran Milanović ovaj spor.

Provjerili smo kako pravne bitke u kojima se roditelji bore za skrbništvo utječu na dijete te koliko takvi dugotrajni procesi koštaju roditelje.

- Kad govorimo općenito da neki slučaj traje deset godina na sudu, Nijemci kažu: 'Ako svoje pravo ne možete ostvariti u dvije-tri godine, onda do tog prava zapravo ne možete doći'. Mislim da je to razuman rok, a što se djeteta tiče, mislim da je i predug, a kamoli deset godina, jer dijete traži i oca i majku. Ako se sudska praksa i centri za socijalnu skrb ne mogu dogovoriti da ubrzaju rješenja takvih slučajeva, onda zapravo račun za svoju nesposobnost i inerciju, po mojem strogom sudu u ovom slučaju, ispostave nevinom djetetu pa dijete odrasta bez organizacije u početku života. Prvi dojmovi su najjači, na njima se poslije gradi cijela ličnost i svi stavovi koje će zauzeti - kaže nam poznati neuropsihijatar prof. dr. sc. Ivan Urlić, koji dodaje kako takva djeca mogu razviti traume.

'Sve to utječe na karakter'

- Već je trauma i to što nemate i oca i majku. Dijete u tom slučaju ima jedan shuttle servis između oca i majke i mora razvijati razmišljanja, taktike i lukavosti da ne ostanete bez jednog od roditelja koji nisu u vezi. To je ogroman napor koji često ostane u nesvjesnom i ugradi se u temelj karaktera takve osobe. Poslije se to odražava u formiranju karaktera. Mi smo društvena bića, prema tome društveni uvjeti jako utječu na formiranje ličnosti - rekao je.

Foto: Halopix/PIXSELL

Smatra da ovaj konkretan primjer borbe za skrbništvo treba biti motiv za sve aktualne, kao i buduće, slične slučajeve.

- Mislim da je ovo primjer koji ne bi trebalo zanemariti. Treba ga uzeti kao motiv da se sve procedure, sudske, socijalnih službi, službi za mentalno zdravlje i službi za skrb malodobnog djeteta, na neki način inspiriraju ili pritisnu da ubrzaju takve procese i da ostvare okvir dogovora koji će dati minimum dojma sigurnosti za dijete. Taj film o sigurnosti nećemo gledati na ovaj način. Dijete treba biti u centru pažnje, a ne Severina i njen bivši muž.

Odvjetnici, s druge strane, pojašnjavaju financijsku stranu ovakvih sporova.

- Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore propisuje tarifu po kojoj svi odvjetnici naplaćuju troškove svoga rada na predmetima. U pravilu paze na svoje stranke da im odvjetnički troškovi ne budu velik teret. Zato tarifa omogućava snižavanje troškova do 50 posto. No ako odvjetnik uloži svoje specijalističko znanje ili se traži posebna odgovornost za obavljeni rad, odvjetnik svoje troškove može povisiti za 100 posto - rekao nam je odvjetnik Milko Križanović.

Postoje, kaže, predmeti u kojima se strankama odmah mogu utvrditi odvjetnički troškovi. To su radni sporovi, zatim sporovi razvoda braka, roditeljske skrbi, uzdržavanja i sporovi vezani za smetanje posjeda. Odvjetnička tarifa za tu vrstu sporova određuje iznos od 400 eura, a pravni savjet 100 eura.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'Svaki spor je preskup'

- Priprema predmeta, konzultacije sa strankom, analiza dokumenata i prikupljanje informacija ponekad su izrazito zahtjevni odvjetnički poslovi nego samo zastupanje pred sudom, pa odvjetnik ima pravo naplatiti utrošene sate svoga rada. Zato je neopravdano tretirati rad odvjetnika samo kroz prizmu odlazaka na sud - dodao je.

Razgovarali smo i s drugim pravnicima, koji o cijenama odvjetničkih usluga radije govore anonimno. Jedna zagrebačka odvjetnica tako nam pojašnjava i koliko roditelje može koštati borba za skrbništvo kad se sami ne mogu dogovoriti.

- Svi će vam reći da ti troškovi jako variraju jer ovise o tome jesu li u sporu prosječni građani ili financijski moćniji roditelji. Ako su pri tome u pitanju i javnosti poznate osobe, tenzije su visoke, pa su i cijene usluga više. Prema slobodnoj procjeni, slučaj koji traje desetak godina, a vezan je za javno poznate osobe, za svaku stranku može dosezati troškove od više desetaka tisuća eura - rekla je.

Pojasnila je kako tarife zapravo najviše služe sucima jer po njima u presudi mogu odrediti koliko troškova drugoj strani treba nadoknaditi stranka koja je izgubila spor.

- Naravno da je najbolje za sve ako se roditelji mogu sami dogovoriti, da u to ne upliću institucije. Biti u sporu s bilo kim vrlo je skupo, a kad je riječ o skrbništvu, treba gledati, kad je god to moguće, da se djecu poštedi dugotrajnih procesa i neizvjesnosti - zaključila je.