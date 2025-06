Oglasila se kći Matije Dedića: 'Uvijek si govorio da sam jaka kao lavica. Odmori, tata moj'

Nakon iznenadne i prerane smrti jednog od najpoznatijih hrvatskih jazz glazbenika Matije Dedića, njegova kći Lu Dedić (23) javno se oprostila od oca emotivnom porukom koju je podijelila na društvenim mrežama.

- Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe: sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko na - započela je Lu.

Lu se zahvalila Matiji na brizi, nježnosti i podršci tijekom života.

- Čuvao si me kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu - napisala je, dodavši kako će ispuniti njihove zajedničke snove i nastaviti njegovim glazbenim stopama. U svojoj objavi osvrnula se i na njihovu nedavnu profesionalnu suradnju.

- U ovom nažalost prekratkom periodu koji smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna - poručila je, zaključivši: 'Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj'.

Zagreb: Koncert Matije i Lu Dedića povodom 9. godišnjice Arsena Dedića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lu Dedić posljednjih je godina često nastupala s ocem, osobito na koncertima u čast njezinog djeda Arsena Dedića. Krajem ožujka ove godine nastupili su zajedno u Karlovcu, u sklopu Tjedna Porina, a prošle godine i u Šibeniku na manifestaciji 'Arsen, čovjek kao i ja', gdje je Lu izvela djedovu pjesmu 'Dida moj'.

Mlada glazbenica polako, ali sigurno gradi vlastiti put. Već je surađivala s Leom Deklevom, publici se predstavila pjesmama 'Prava stvar' i 'Zadnji sati ljeta', a prošle godine nastupila je i na Dori s pjesmom 'Plavi leptir'.

- U početku sam osjećala nekakav teret zato što su velika očekivanja, uvijek će biti uspoređivanja, ali sam se na kraju pomirila s time. Jednostavno nosim taj ponos svog prezimena zbog obitelji i to je jedino što želim osjećati - rekla je tada.

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je u 53. godini. Bio je cijenjeni pijanist, skladatelj i jedan od najvažnijih jazz glazbenika u regiji. Sin Arsena Dedića i Gabi Novak, Matija je karijeru gradio studiozno i s nevjerojatnom strašću, a njegovo naslijeđe zauvijek će ostati zapisano u hrvatskoj glazbenoj povijesti.

Komemoracija će, kako je Lu najavila putem Instagrama, biti održana u četvrtak, 12. lipnja u 11 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posljednji ispraćaj održat će se u krugu obitelji.