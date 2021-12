Glumac Chris Noth (67), poznat po ulozi 'Face' u hit seriji 'Seks i Grad' trenutno se suočava s ozbiljnim optužbama za seksualno zlostavljanje. Dvije žrtve, Zoe (40) i Lily (31) progovorile su za The Hollywood Reporter i opisale traumatične scene koje su doživjele u stanu glumca. Obje su prilikom davanja izjave dobile izmišljena imena kako ih ne bi mogli povezati u stvarnom životu. Nakon optužbi dviju anonimnih djevojaka, o Chrisu je i javno progovorila glumica Zoe Lister-Jones (39) te otkrila da je i prema njoj bio 'neugodan' u seksualnom smislu, piše Page Six.

Kao što smo ranije izvještavali, navodni incidenti u koje je bio uključen glumac dogodili su se 2004. godine u Los Angelesu i 2015. godine u New Yorku. Novije epizode 'Seks i Grada' koje se trenutno emitiraju na platformi HBO-a, probudile su u djevojkama traumatična sjećanja te su ih odlučile podijeliti s javnosti.

Naime, druga žrtva seksualnog zlostavljanja bila je Lily koja je Chrisa upoznala s 25 godina u noćnom klubu u New Yorku, a on je tad već bio oženjen s Tarom Wilson (39). Lily je radila kao konobarica u VIP klubu, a glumac ju je nakon upoznavanja pozvao na večeru. Ona je oduševljeno pristala, ne znajući što slijedi.

Chris i konobarica našli su se u restoranu i popili previše vina. Prilikom zatvaranja restorana, glumac ju je pozvao u stan kako bi degustirali rijetki stari viski. Lily je prihvatila i taj poziv.

- Rekao mi je da je brak laž, da monogamija nije stvarna - ispričala je.

Glumac je i nju, kao i prvu žrtvu, navodno zgrabio s leđa.

- Bili smo pred ogledalom, plakala sam dok se to događalo. Otišla sam u kupaonicu i obukla suknju. Osjećala sam se grozno, potpuno slomljeno. Svi moji snovi u vezi zvijezde koju sam godinama voljela su nestali - opisala je Lily.

Podsjetimo, glumčeva navodna prva žrtva bila je Zoe, djevojka koja je zlostavljanje doživjela 2004. u L.A.-u. Ona je tada imala samo 22 godine, a Noth ju je pozvao da dođe na bazen u zgradi na West Hollywoodu u kojoj je imao stan. Prilikom druženja na bazenu, Chris je ostavio knjigu koju je donio kako bi zajedno pričali o projektu na kojem je radio.

Nedugo nakon što je glumac otišao s druženja, Zoe je shvatila da mu mora vratiti knjigu te krenula do njegova stana. Čim je prošla kroz vrata, on ju je poljubio. Ona mu je uzvratila poljubac, ali se i odmakla jer je željela otići. No, on joj to nije dozvolio.

Glumac ju je, kako kaže, bacio na krevet, skinuo i silovao s leđa. Vrištala je i plakala, a zatim i zamolila da stavi kondom, na što se on samo nasmijao.

- Shvatila sam da na košulji imam krv. Izašla sam od tamo i otišla sam u stan prijateljice koji se nalazio u istoj zgradi - rekla je Zoe koja je s prijateljicom istu večer otišla u bolnicu.

- Završila sam u šavovima, a u bolnicu su došla dva policajca. Nisam im rekla tko mi je to učinio - dodala je.

Chris je kategorički zanijekao sve ove optužbe.

- Optužbe protiv mene koje pojedinci iznose godinama, čak i desetljećima, su lažne. Ove priče su mogle biti od prije 30 godina ili prije 30 dana. Ne uvijek znači ne, to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam da nisam napao te žene - rekao je glumac.

Čitajući optužbe žrtava na stranim medijskim portalima, o neugodnom iskustvu s glumcem oglasila se na Instagram profilu i glumica Zoe Lister-Jones.

- U svojim dvadesetima sam radila u klubu u New Yorku čiji je vlasnik bio Chris Noth. On je u nekoliko navrata došao tamo, a svaki put imao je neprikladan, seksualni pristup prema kolegici koja je radila na promociji - napisala je glumica.

- Iste te godine dobila sam ponudu za gostujuću ulogu u seriji 'Zakon i red'. Upravo ta epizoda bila je kada se Chris vraćao kao detektiv nakon uloge u 'Seks i gradu' - nastavila je.

- Na set je došao pijan. Tijekom moje scene on je imao 22 piva ispod stola koje je popio u pauzama. Jednom mi se približio, pomirisao vrat i šapnuo 'Dobro mirišeš'. Nisam mu odgovorila, niti ikad pričala o tome. Nije ni moja prijateljica u klubu. Rijetko tko to radi - zaključila je, piše Page Six.