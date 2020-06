Ognjen Vranješ se potukao u centru grada: Stigla je i policija

<p>Novi skandal bosanskohercegovačkog nogometaša <strong>Ognjena Vranješa </strong>(30) kojeg javnost najviše zna po seks skandalu sa srpskom pjevačicom <strong>Jelenom Karleušom</strong> (41).</p><p><a href="https://sport.avaz.ba/nogomet/577051/novi-skandal-bivseg-zmaja-ognjen-vranjes-ucestvovao-u-kafanskoj-tuci">Avaz </a>piše da je u Banjoj Luci sinoć došlo do fizičkog obračuna između Vranješa i<strong> Dušana Komljenovića</strong>, sina bivšeg direktora Geodetske uprave RS-a,<strong> Miloša Komljenovića</strong>. Tučnjavi je navodno prethodila svađa u centru grada pa je prvo došlo do prepirke nakon dobacivanja, a zatim je svađa prešla u tučnjavu.</p><p>Stigla je i policija, a kako Avaz doznaje, tijekom dana se očekuju službene informacije iz Policijske uprave Banja Luka. Vranješ, koji se na društvenim mrežama nerijetko oglašava nakon napisa o njemu, zasad ništa nije rekao.</p><p>Podsjetimo, Karleuša je upravo s njime navodno prevarila supruga, također nogometaša <strong>Duška Tošića</strong> (35). To nikad nije priznala, a cajka i Vranješ redovito su se prozivali na društvenim mrežama - 'pale' su i tužbe!</p><p>- Kajem se. Sramota me je što sam takvu osobu poznavao. Vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo pojedine ljude izbrisati iz života - rekao je Ognjen za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3409679/ognjen-vranjes-progovorio-ekskluzivni-intervju-za-kurir-divim-se-dusku-tosicu-a-kajem-se-zbog-svega" target="_blank">Kurir</a>.</p><p>Za Jelenina supruga imao je samo riječi hvale.</p><p>- Divim se tom čovjeku što je uspio sve ove godine izdržati s tom ženom. Veliki naklon - poručio je Vranješ.</p>