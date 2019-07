Đoković sa suprugom i klapom zapjevao Olivera na Korčuli

Teniski broj jedan nakon pete titule u Wimbledonu i sjaje sezone, odmor provodi na Korčuli sa suprugom Jelenom (33). Ambijent je srpskog tenisača Novaka Đokovića (32) ponio pa je s klapom i zapjevao 'Kad mi dođeš ti', uspješnicu Olivera Dragojevića i to upravo na njegovom otoku.

- Kad mi dođeš tiii i osmijeh vratiš miii, sva patnja i bol života mog će proć... Čarobno veče. Pevanje sa klapom sa Korčule. Divno iskustvo. Zahvalan što delim ovako posebne trenutke sa Jelenom - napisao je na svom profilu Novak i emotivno se prisjetio glazbenog velikana.

Foto: Instagram

Otkako je stigao na Korčulu, u više se navrata fotografirao s obožavateljima, a Nole ne krije koliko voli ljetovanje u Hrvatskoj. Redovit je gost na Jadranu, a hrvatsku obalu opisuje kao 'najljepšu na svijetu'.

- Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Obišao sam dosta zemalja, ali nekako se čovjek tamo najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao. Vjerojatno ću se vratiti već ovo ljeto - pričao je u svibnju Đoković u razgovoru za IN Magazin, a svoje obećanje je ispunio dolaskom na Korčulu.

