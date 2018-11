Okrutni i osvetljivi duh ubit će sve koji kroče u njegovu kuću

Japanske franšize horor filmova svakako spadaju među najdugovječnije. Jednom kada filmografija te države primijeti neku temu snima film za filmom sve dok sama tema nije izlizana poput traperica starih jedno desetljeće.

Tako je 1998. snimljen film 'Ju-On', koji je začetnik franšize 'The Grudge', kod nas prevedene kao 'Kletva'. Serijal se temelji na priči iz prvog filma u kojem pratimo užas koji uništava živote svih koji kroče preko praga te kuće. Kletva znana kao 'Kivnost' uzrokuje smrt žrtve u naletu stravičnog bijesa. Koga ta smrtonosna kletva zarazi, taj umire, a nova se kletva rađa i poput zarazne bolesti prenosi na svakoga tko uđe u kuću, u beskrajnom lancu užasa koji postaje sve veći i veći.

Franšiza je nastavila s rastom, pa smo do 2002. imali snimljena tri filma, a te godine snimljen je i najpopularniji film franšize, 'Ju-On: The Grudge'. Prerada tog filma iz 2004., sa Sarah Michelle Gellar u glavnoj ulozi, možda je izdanje najpoznatije na Zapadu, a osiguralo je da će serijal i dalje postojati. Tako je nakon tog filma snimljeno još sedam filmova koji su nastavili sagu o ovoj paranormalnoj pošasti.

A kako to biva u današnje vrijeme, stigle su i prve vijesti o rebootu franšize. U igri je studio Sony, dok je jednu od bitnih uloga preuzela Lin Shaye, glumica čija je karijera u posljednjih nekoliko godina dobila nagli poticaj. Shaye je o novom filmu izjavila neke podosta obećavajuće rečenice.

- Pričekajte dok ne pogledate ovaj film. Najstrašniji film u kojem sam ikad sudjelovala. Ne možda, ne možda. To je i najstrašnija uloga koju sam ikada odglumila - ispričala je glumica o nadolazećem hororu.

Za film je već objavljena i prva fotografija.

