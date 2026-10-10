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U NEDJELJU

Okupit će se Baretovi fanovi: 'Odajmo mu počast pjesmom'

Piše 24sata,
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Okupit će se Baretovi fanovi: 'Odajmo mu počast pjesmom'
Zagreb: Glazbenik Goran Bare | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Skup će se održati u nedjelju u 19 sati u Zapruđu, a poziv na okupljanje objavljen je u Facebook grupi 'Goran Bare & Majke' uz poruku: 'Odajmo počast legendi hrvatskog rocka!'

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Obožavatelji Gorana Bareta organiziraju skup u Parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Zapruđu. Skup će se održati u nedjelju u 19 sati, a poziv na okupljanje objavljen je u Facebook grupi 'Goran Bare & Majke' uz vizual s porukom: Skup u čast Gorana Bareta - odajmo počast legendi hrvatskog rocka!

Foto: Facebook

- Dijelite u što više grupa, među što više ljudi da nas se okupi što više i da odamo našoj legendi počast kakvu je zaslužio, stoji u objavi, a organizator poziva sve da ponesu lampaše i glazbene instrumente. 

- Okupimo se i odajmo mu počast onako kako najbolje znamo - pjesmom!, poručili su organizatori.

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Goran Bare preminuo je u 62. godini, u snu, a u njegovom domu pronašli su ga članovi benda. Fanovi su sinoć palili svijeće pred njegovom zgradom u Zagrebu te u vinkovačkom parku gdje je izložena lutka s likom legendarnog frontmena Majki, a mnogi poznati uputili su mu posljednje 'zbogom'. 

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