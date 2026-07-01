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Oliver Mlakar danas slavi 91. rođendan, a život mu je obilježio popularni HRT-ov kviz

Piše 24sata,
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Oliver Mlakar danas slavi 91. rođendan, a život mu je obilježio popularni HRT-ov kviz
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Davor Višnjić/PIXSELL | Foto: Davor Višnjić/PIXSELL
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Legendarni HRT-ov voditelj Oliver Mlakar danas je napunio 91 godinu

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Televizijska legenda ovih prostora, veliki Oliver Mlakar, danas slavi čak 91. rođendan. Prije godinu dana otkrio nam je kako mirovinu provodi mirno u blizini Samobora te da i dalje redovito prati 'Dnevnik', no s kolegama više nema čest kontakt.

Ostavio je velik trag u novinarstvu i voditeljskom poslu. Vodio je "Kviskoteku" i s Ivanom Hetrichom postavio nedosegljive standarde. Sa Stevom Karapandžom vodio je "Male tajne velikih majstora kuhinje". Radio je i u "Dnevniku".

Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Kad je napunio godine koje su mu trebale za mirovinu, otišao je s HRT-a. Bilo je to 2003., a neko vrijeme je vodio i emisije na drugim televizijama. Jednom je prilikom za Večernji list izjavio kako na televiziju više ne bi došao ni da mu netko ponudi dobar televizijski projekt i honorar. Smatra da je on svoj doprinos televiziji dao.

Oliver Mlakar bio je golema zvijezda u Jugoslaviji. Već sedamdesetih je, kao TV voditelj, bio angažiran u TV serijama u kojima je glumio sebe. Kad su smaknuti proljećari, u znak prosvjeda stavio je crnu kravatu. Bio je to snažan akt otpora komunističkom režimu. Jako ga je cijenio i predsjednik Tuđman, koji mu je nudio jake pozicije.

Foto: Fran Hitrec

Slavni voditelj rođen je u Ptuju, u Sloveniji, djetinjstvo proveo u Osijeku, a 1954. godine došao je u Zagreb, gdje je upisao studij francuskog i talijanskog jezika. Prvi medijski angažman dobio je tri godine kasnije, i to za spikera na Radiju Zagreb.

- Obitelj je osnovna ćelija jednog društva. Ako funkcionira obitelj, funkcionira i društvo. Meni je to uvijek bilo tako: posao da, ali nakon posla odmah kući - rekao je Oliver Aci Stankoviću kad je gostovao u "Nedjeljom u dva", priznajući da mu posao ne nedostaje.

Foto: HRT/Screenshot

- Nađe se nešto tu i tamo. Tu i tamo me se sjete, pozovu me, a ja se odazovem, prihvaćam poneki posao jer želim da mi glava još funkcionira - rekao je dodajući da je u dobroj kondiciji i dobrog zdravlja iako boluje od neizlječive bolesti.

- A ta je starost. To nas sve čeka, tu lijeka nema, ali ja se odupirem, ne dam se i još funkcioniram - rekao je Oliver i dodao kako je njemu starost lijepa i da u njoj uživa.

Nakon što je 1961. odslužio vojni rok, 1963. počinje s radom na Televiziji Zagreb. Dvije godine kasnije dobio je angažman voditelja u "Pozivu na kviz" s Jasminom Nikić. Ipak, ono po čemu ga publika najviše pamti je "Kviskoteka", koju je vodio devet godina.

Pored Samobora živi u jednom selu sa suprugom Dunjom. Oliver i Dunja imaju dvije kćeri - Mašu i Ivu. Maša je doktorica arheologije i živi u Velikoj Britaniji, a Iva je poduzetnica u Zagrebu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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