Olivera iz 'Savršenog' privukla pažnju guzom, otkriva nam je li stavljala silikone kako se priča

Vječito pitanje, imam li silikone u stražnjici ili ne. Moram priznati da me djevojke to često pitaju, gdje sam stavljala silikone. No ja nemam silikone u stražnjici. Sve je stvar dobre genetike, ali i mukotrpnih treninga, kaže nam Olivera Matijević (32).

Nakon izlaska iz showa ’Gospodin Savršeni’ skinula je osam kila, a guzu u tangama ponosno pokazuje na svojoj društvenoj mreži.

Ovo ljeto ima pregršt dogovorenih gaža, a snima i spot za pjesmu, pa će odmarati tek na jesen, kad će naći vremena i za svoju tajanstvenu ljubav.

Folkerica je naime već neko vrijeme u vezi s domaćim nogometnim reprezentativcem čije ime ne želi otkriti.

- Vješto se skrivamo i to nam ide dobro. Više ćemo se družiti nakon ljeta - kaže nam Olivera.

