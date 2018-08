Oliverova 'abeceda malih tajni': Smatrao je novac prokletstvom

U javnosti Oliver je bio ‘škrt’ na riječima svugdje gdje nije bilo 'pisme', ali je bio i ostao jedinstvena i istinska zvijezda. Ovo je njegova mala abeceda tajni...

ALJOŠA

Dok su im roditelji bili na poslu, stariji brat Aljoša je kuhao, a Oliver to nije volio. On je bio zadužen za čišćenje i pranje posuđa, kako je jednom priznao, to mu je bilo puno draže nego vrijeme provoditi uz šparet. Prve godine vrijeme su provodili u Veloj Luci, a u Split su se preselili kad je otac dobio posao u Lučkoj kapetaniji.

BROD mu je bio svetinja.

- Kad su na brodu i kad idemo na ribe, o poslu, pismama, koncertima zabranjeno je govorit. Bilo bi pravo svetogrđe tu ljepotu mora kvarit spominjanjem posla - rekli sinovi blizanci Damir i Dino.

CESARICA

- Cesarica je učinila i da se iz naftalina izvade stare snimke, da se mladi koji me nikad nisu slušali okrenu klasici. Svojim san zaokreton učinija da postanu svjesni da ja postojin, ali i da san postoja prije novih pisama - izjavio je pjevač.

DJETINJSTVO

- Prva sićanja iz ditinjstva vezana su mi uz uzbune i vježbe civilne zaštite poslin rata te slike judi koji s gas-maskama trčidu po dvoru. Mater i otac su radili, a Aljoša i ja smo doma sami kuvali i družili se - jednom prilikom rekao je Oliver.

EMOTIVAC

S deset godina posebno se razveslio kad mu je otac kupio radio. Svako jutro u pet počela je glazba koju je on rado slušao. Najviše je volio talijanske radijske frenkvencije, one su teško hvatale signal, pa je morao šetati po kući i tražiti idealno mjesto za što bolji signal. Ipak, nisu mu se svidjele slovenske radijske frekvencije.

‘FUNK TIP’

Rock je jedan način života koji Oliver nije mogao prihvatiti. Priznao je kako je on više ‘funk tip’, koji je vezan uz Dalmaciju, more, vino i ljeto.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

GUŠTI

Draže mi je bilo vatat ribu nego je ist. Dobro pamtin prvu ribu koju san uvatija, ispeka i poija. Bila je nikakva, izvanka izgorila, a iznutra sirova, ali bila mi je slatka ka cukar. Najveći gušt na svitu mi je uvatiti ribu.

HARMONIKA

Meri Cetinić pamti kako su jednom Olivera i nju ugostili na večeri s vinom i ribom, a zatim su konobari donijeli malu harmoniku i rekli: ‘Evo, pa svirajte i zaradite za večeru’. Pjevačica je dodala da je Morskog vuka bilo strah, ali je dao sve od sebe da dokaže kako zna svirati.

INAT

Unatoč bolesti pjevač je u veljači ove godine s jednim od sinova zaigrao tenis i time pokazao inat svojoj dijagnozi. Kad god bi se malo oporavio, pjevač je zapjevao s prijateljima, a najviše se volio šaliti.

- Kad god bi doša u Split, uvik bi pita ima li neki novi vic - rekao je jedan od njegovih prijatelja. Osmijehom je liječio bolest.

JEDNOSTAVAN

- Bio je jako jednostavan, nikad ništa nije komplicirao. Imao je osobinu koju nikad nisam sreo, a to je da mu ni jedna rečenica nije počinjala s ‘ja’ - rekao je Gibonni. Pjevač nije želio imati ljetne turneje jer je slobodno vrijeme želio provoditi s obitelji i s njima graditi uspomene. Također nije ugovorio ni jednu novogodišnju gažu.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

KOŽA

Oliverova familija je iz milja dobila nadimak Koža.

- Niki je pradida dera kožu i zvali su ga Derikoža, ali su lini judi u Luci to skratili na Koža - rekao je splitski pjevač prije nekoliko godina.

LUNA

Pas Luna je prožvakao tekst s pjesmom ‘Cesarica’ koju je napisao Gibonni. Pjevač je kasnije priznao da je jedva ponovno napisao tekst.

- ‘Cesarica’ je bila prekretnica i dala svemu što sam kanio raditi poseban timbar. Nakon toga su me počeli slušati mladi, naprosto me je otkrila jedna potpuno nova publika - objasnio je Oliver.

MESAR

Kad je bio mali i kad bi ga pitali šta će biti kad naraste, Oliver je govorio da želi biti mesar.

- Zna san jednoga maloga sina od mesara i u nji’ se svaki dan jilo meso. To me je fasciniralo - objasnio je.

NOVAC

Morski vuk smatrao je kako je novac prokletstvo te da je robna razmjena bila odlična i da je imala smisla. Nikad se nije razbacivao novcima, pomagao je drugima koliko je mogao, a najviše novca potrošio je na svoje brodice, koje su mi bila opsesija.

OLIVER TWIST

Rođen je u Splitu kao peto i najmlađe dijete Mate i Kate, a majka mu je dala ime po Oliveru Twistu.

- Majka mi je poslije govorila da mi je ime takvo jer smo prava poslijeratna sirotinja - izjavio je svojedobno splitski pjevač, kojemu je omiljeni glazbenik bio Stevie Wonder, a omiljeno jelo bili su i ostali pašta, odnosno tijesto, mulam i domaća goveđa juha.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

PRAVILO

Oliverovo pravilo bilo je da mu se mora dat’ pjevat.

- Problem je u tome šta mi se piva uvik! Posebno liti kad san na brodu ili ga iz gušta ‘potegnem’ do rano jutro’ - izjavio je.

RUSKI MILIJUNAŠ

U ljeto 2005. na Hvaru jedan je ruski milijunaš zaželio da mu Oliver zapjeva ‘Oprosti mi, pape’ jer je njegov pokojni otac volio tu pjesmu te mu je ponudio 350 tisuća kuna. Oliver je prihvatio i došao pjevati na njegovu jahtu.

SPIZA

Zajedno s Dupinima je Oliver uvijek nakon koncerta dogovarao detaljne jelovnike: od predjela do deserta, nije želio jesti sendviče iza pozornice, pa ništa nije propuštao slučaju. Jednom je u restoranu u Novigradu neočekivano, na zamolbu vlasnika, zajedno s Dupinima izvadio instrumente iz kombija te su održali svirku na parkiralištu.

‘TRADICIJA’

- Otac je iz zafrkancije izmislio ‘tradiciju’ bacanja u more svih koji prvi put dođu u Velu Luku. Njemu je to bilo zabavno i gušta bi svaki put kad bi nekog itija u more - priča sin Damir.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

UDICA

Morski vuk uživao je u pripremi opreme za lov ribe, posebno je pazio na udice da budu dovoljno čvrste i izdržljive, no vjerovao je da ako ide u ribolov da ne dolazi u obzir da mu itko kaže ‘sritno’. Kad bi splitski pjevač to čuo, on bi se istog časa vratio kući. Smatrao je da je izgovaranje takve riječi nesreća za ribolov.

VIŠA PEDAGOŠKA ŠKOLA

Nakon gimnazije upisao je glazbeni smjer.

- Odusta san od fakulteta već nakon prvog semestra, kad su počele gaže i ozbiljnije bavljenje muzikom. Položija san, doduše, jedan ispit - izjavio je pjevač.

ZDRAVKO ČOLIĆ

Oliveru su se sviđale Čoline pjesme te je priznao da je profitirao otkako je pjevač u vojsci, jer kad Čolić ne bi imao koncert, ljudi su dolazili na njegove nastupe.

Tema: Odlazak legende: Umro Oliver Dragojević