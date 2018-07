Oliverovo posljednje obraćanje: Čini mi se da iman još vrimena

Oliver Dragojević je prije pet mjeseci dobio Porina za životno djelo, a zbog zdravstvenog stanja nije mogao doći na dodjelu. Publici se obratio preko videozida, a to je ujedno i njegovo posljednje obraćanje u javnosti.

- Htio bih spomenuti jednog čovjeka koji je obilježio pola mog života, a to je Zdenko Runjić, puno dobrih ljudi se stvorilo oko mene i ovaj put me bolest prekinula i ne mogu biti s vama. Kao dijete sam želio svirati i pjevati i taj san se nekako prekinuo. Pozdravljam sve ljude dobre koji su bili oko mene i koji su me podržali u toj krizi. Čini mi se da još uvijek ima vremena za pjevati i svirati i ako se stvari poprave bit će to dobro. Iza mene je stala moja familija i svi ljudi koji su se trudili da mi bude što lakše, a pogotovo svi na onkologiji u Splitu. Želim da se nastavi ovo moje putovanje kroz život, uživajte i ča je život vengo fantazija - rekao je Oliver u poruci nakon što mu je dodijeljena nagrada za životno djelo.

- Od svih osvojenih Porina, ovaj mi je zasigurno najposebniji. Vjerujem da ću za njega naći posebno mjesto u svom domu. Hvala mojim dragim kolegama na ovom priznanju. Baš su me razveselili, rekao nam je oduševljeni glazbenik Oliver Dragojević u veljači. Korčulanin je uz pijanisticu Pavicu Gvozdić i pjesnika Jakšu Fiamenga dobio Porina.

