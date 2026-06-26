Olivia Cooke o Zmajevoj kući: 'Glumac koji igra mog sina je samo godinu stariji od mene'

lumica Olivia Cooke, koja tumači kraljicu Alicent Hightower u HBO-ovoj seriji "Zmajeva kuća", otvoreno je progovorila o neobičnoj dinamici na setu. Iako u seriji glumi majku odraslim sinovima i baku, u stvarnosti je tek neznatno starija od glumaca koji ih utjelovljuju, što je potaknulo raspravu o prikazu starenja žena u Hollywoodu.

Cooke, koja ima 32 godine, glumi majku Tomu Glynn-Carneyju (31) koji tumači Aegona II. te Ewanu Mitchellu (29) u ulozi Aemonda. U razgovoru za The Times, priznala je da ima "komplicirane osjećaje" prema toj činjenici, ističući da je jaz između njezinih tinejdžerskih uloga i uloge bake bio prekratak.

Foto: HBO

​- Ako mogu stvoriti zmajeve, mogli su me učiniti mlađom, a potom i starijom. Ili su možda trebali angažirati glumice u četrdesetima? Zahvalna sam na ulozi, ali tek sam napunila 30 i glumim baku. Postoji stvarna suzdržanost da se žene vide kako stare na ekranu - izjavila je.

Svoje čuđenje nije skrivala ni u podcastu "Happy Sad Confused", gdje se prisjetila trenutka kada je saznala da će glumac gotovo njezinih godina igrati njezinog prvorođenog sina.

Foto: HBO

​- Kad sam saznala da je Tom Glynn-Carney na audiciji za mog sina, pomislila sam: 'Što? Hoće li opet mijenjati glumicu za Alicent i napraviti još jedan vremenski skok? Kako će to funkcionirati?' - prisjetila se Cooke.

Foto: HBO

Iako je istaknula da se "duhovno osjeća povezanom" s kolegom, cijelu je situaciju nazvala čudnom i iskoristila za kritiku problema u industriji.

​- Osjećam se kao, Bože, je li ovo samo industrija? Je li to samo Hollywood? Oni ne žele vidjeti žene kako stare. Mislim da je to velik skok za publiku. Ili sam ja možda samo fantastična glumica - zaključila je u šaljivom tonu.