Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOBIČNE ČINJENICE

Olivia Cooke o Zmajevoj kući: 'Glumac koji igra mog sina je samo godinu stariji od mene'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Olivia Cooke o Zmajevoj kući: 'Glumac koji igra mog sina je samo godinu stariji od mene'
3
Foto: HBO

Cooke, koja ima 32 godine, glumi majku Tomu Glynn-Carneyju (31) koji tumači Aegona II. te Ewanu Mitchellu (29) u ulozi Aemonda. Osjećaji koje ima prema tome su 'komplicirani'

Admiral

lumica Olivia Cooke, koja tumači kraljicu Alicent Hightower u HBO-ovoj seriji "Zmajeva kuća", otvoreno je progovorila o neobičnoj dinamici na setu. Iako u seriji glumi majku odraslim sinovima i baku, u stvarnosti je tek neznatno starija od glumaca koji ih utjelovljuju, što je potaknulo raspravu o prikazu starenja žena u Hollywoodu.

Cooke, koja ima 32 godine, glumi majku Tomu Glynn-Carneyju (31) koji tumači Aegona II. te Ewanu Mitchellu (29) u ulozi Aemonda. U razgovoru za The Times, priznala je da ima "komplicirane osjećaje" prema toj činjenici, ističući da je jaz između njezinih tinejdžerskih uloga i uloge bake bio prekratak.

Foto: HBO

​- Ako mogu stvoriti zmajeve, mogli su me učiniti mlađom, a potom i starijom. Ili su možda trebali angažirati glumice u četrdesetima? Zahvalna sam na ulozi, ali tek sam napunila 30 i glumim baku. Postoji stvarna suzdržanost da se žene vide kako stare na ekranu - izjavila je.

NAVELI RAZLOGE Autori serije 'Zmajeva kuća' su otkrili zašto se tako dugo čekalo novu sezonu: 'Samo zbrojite...'
Autori serije 'Zmajeva kuća' su otkrili zašto se tako dugo čekalo novu sezonu: 'Samo zbrojite...'

Svoje čuđenje nije skrivala ni u podcastu "Happy Sad Confused", gdje se prisjetila trenutka kada je saznala da će glumac gotovo njezinih godina igrati njezinog prvorođenog sina.

Foto: HBO

​- Kad sam saznala da je Tom Glynn-Carney na audiciji za mog sina, pomislila sam: 'Što? Hoće li opet mijenjati glumicu za Alicent i napraviti još jedan vremenski skok? Kako će to funkcionirati?' - prisjetila se Cooke.

POČELA TREĆA SEZONA Šokantan poljubac u seriji 'House of the Dragon': Glumci priznali da ih je scena zgrozila
Šokantan poljubac u seriji 'House of the Dragon': Glumci priznali da ih je scena zgrozila
Foto: HBO

Iako je istaknula da se "duhovno osjeća povezanom" s kolegom, cijelu je situaciju nazvala čudnom i iskoristila za kritiku problema u industriji.

​- Osjećam se kao, Bože, je li ovo samo industrija? Je li to samo Hollywood? Oni ne žele vidjeti žene kako stare. Mislim da je to velik skok za publiku. Ili sam ja možda samo fantastična glumica - zaključila je u šaljivom tonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda, a ni sada nije ostala 'dužna' svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna
RIJETKO POJAVLJIVANJE

Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna

U videu pjevač u ležernom izdanju sjedi na terasi uz pogled na more te sve srdačno poziva na malonogometni turnir koji će se održati u mjestu Orguz
Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'
ZA 24SATA

Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'

Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, rekao nam je Ricardo Luque

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026